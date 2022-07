Tak gra Raków Częstochowa i najlepszy piłkarz ekstraklasy. "Błąd w Matrixie"

W czwartek 21 lipca Raków Częstochowa rozpoczął rywalizację w europejskich pucharach. Wicemistrzowie Polski zaczęli walkę od II rundy Ligi Konferencji Europy. Ich pierwszym przeciwnikiem była FK Astana. Podopieczni Marka Papszuna nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem rywali.

Popisowa akcja Iviego Lopeza. Hiszpan zatańczył i ośmieszył rywali

Pierwszy gol padł w 4. minucie rywalizacji. Ivi Lopez minął z łatwością Jeremy'ego Manzorro i strzelił z około 30 metrów. W tej sytuacji fatalny błąd na linii bramkowej popełnił bramkarz gości - Marko Milosević. Piłka leciała bowiem w środek bramki, w jego ręce, ale golkiper nie obronił tego trafienia. Na kolejnego gola Rakowa czekaliśmy do 41.minuty. Wówczas Lederman na 18 metrze kapitalnie, prostopadle podał między obrońcami do Wdowiaka, a ten z 5 metrów strzelił tuż nad wychodzącym bramkarzem i zdobył gola.

Jednak to trzecie trafienie zrobiło największe wrażenie na kibicach. W 65. minucie rywalizacji wicemistrzowie Polski rozegrali koronkową akcję. Ivy Lopez zagrał "w bilard" z obrońcami Astany. Hiszpan najpierw kilkukrotnie próbował strzelić na bramkę rywali, ale blokowali go stoperzy. Wiedząc, że nie da rady celnie uderzyć, zdecydował się na efektowne podanie "podcinką" do Gutkovskisa, który mocnym strzałem z ośmiu metrów pod poprzeczkę strzelił gola. Już w 77. minucie Hiszpan ponownie popisał się kolejnym, rewelacyjnym podaniem i zaliczył asystę przy trafieniu Koczergina.

Jednak to asysta z 65. minuty zrobiła największe wrażenie na ekspertach. W mediach społecznościowych dziennikarze rozpływają się nad znakomitym podaniem Lopeza. "Przecudny gol Rakowa", "Ivi Lopez. Nie da się być tak dobrym. Jakiś błąd w Matrixie", "Raków jest piękny" - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się na Twitterze.

Ostatecznie wicemistrzowie Polski triumfowali w starciu z FK Astana 5:0. Ostatnia bramka padła z rzutu karnego. Po faulu na jednym z piłkarzy Rakowa sędzia podyktował "11", którą świetnie wykorzystał Fran Tudor. Dzięki temu wypracowali sporą zaliczkę przed starciem rewanżowym. To odbędzie się już 28 lipca o godzinie 17 w Kazachstanie.