Media: Transfer Sebastiana Szymańskiego przesądzony. Rekordowa kwota

Sebastian Szymański zdecydował się, że nie będzie kontynuował kariery w Dynamie Moskwa. Piłkarz nie stawił się na treningach zespołu po przerwie i szlifował formę z drugim zespołem Legii Warszawa. Reprezentantem Polski miały interesować się m.in. Hertha Berlin czy Galatasaray, jednak finalnie trafi do innego klubu.

Sebastian Szymański podpisze kontrakt z Feyenoordem. Holenderskie media potwierdzają

Kilka dni temu holenderskie media poinformowały, że Szymański może trafić do Feyenoordu Rotterdam. Pomocnik ma dołączyć do nowego klubu na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. Portal ad.nl zaznacza, że Feyenoord będzie miał przygotowane środki na potencjalny transfer. Klub sprzedał ostatnio kilku zawodników, w tym Tyrella Malacię do Manchesteru United za 15 milionów euro.

Dziennikarze ad.nl dodają, że 23-latek jest już w Rotterdamie i wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym tygodniu podpisze kontrakt z nowym klubem. - Feyenoord spodziewa się, że już w niedalekiej przyszłości będzie mógł zaprezentować Sebastiana Szymańskiego - mozna przeczytać na łamach strony.

Jak poinformował Sebastian Staszewski z Interii, Sebastian Szymański ma kosztować ok. 10 milionów euro i do tego mogą dojść ewentualne bonusy. Wówczas reprezentant Polski stałby się najdroższym piłkarzem kupionym przez holenderski klub. Aktualnym rekordzistą jest Marcos Senesi, za którego w sezonie 2019/2020 zapłacono siedem milionów euro.

Szymański dołączył do Dynama w lipcu 2019 roku. Reprezentant Polski rozegrał w tym czasie 85 spotkań, w czasie których zdobył osiem bramek i zaliczył 17 asyst. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go natomiast na 14 milionów euro.