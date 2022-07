Brawa dla Lechii Gdańsk. Wiedeński walc, rywale się pogubili

Chociaż trzy z czterech polskich drużyn grających w eliminacjach europejskich pucharów trafiły w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji na trudniejszych od siebie rywali (Pogoń na Brondby, Raków na Astanę), to właśnie Lechia jako jedyna swój pierwszy mecz grała na wyjeździe. W dodatku z drużyną z mocniejszej niż duńska, czy kazachska ligi. Austriacka Bundesliga, która jeszcze 13 lat temu stawiana była na równi z polską ekstraklasą, przez dekadę odjechała nam znacząco. Obecnie jest 8. ligą w Europie, a jej mistrz ma miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Rapid, który w ostatniej dekadzie aż siedmiokrotnie grał w fazie grupowej europejskich pucharów, był zatem mocnym faworytem wiedeńskiego spotkania.

Lechia przygotowana do walca, to ona miała lepsze okazje

Tym bardziej że Lechia w ostatnim ligowym meczu dość niespodziewanie gładko przegrała z Wisłą Płock (0:3), ale i Rapid miał swoje problemy. W Pucharze Austrii w końcówce meczu wymęczył zwycięstwo z trzecioligowym Treibachem (1:0). Już wtedy widać było, że drużyna jest w przebudowie. Przypomnijmy, że latem klub opuściło ponad 10 graczy, za co klub zgarnął zresztą kilka milionów euro. Sam odchodzący do Dinama Zagrzeb Robert Ljubicić dał wpływ około 2,5 mln. Zawodnicy, którzy przyszli za nich, jeszcze nie zdążyli wkomponować się z zespół. To też było w Wiedniu widać. Chociaż gospodarze w pierwszej połowie byli częściej przy piłce i kilka razy próbowali grać na jeden kontakt ich płynne akcje kończyły się na 30 metrze przed bramką Dusana Kuciaka. Nie licząc jednego czy dwóch prostopadłych podań do napastników, które mogły gdańszczan zaskoczyć. W pierwszej połowie ze strony gospodarzy bardziej było widać chęć do gry niż dobre tego efekty.

Dekadę temu mieli gorszą ligę od Polski, aż wskoczyli na inny poziom. Lechia ma problem

Trener Tomasz Kaczmarek do austriackiego walca swoją drużynę ustawił bardzo dobrze. Po pierwsze trafił ze składem. W pierwszej jedenastce w porównaniu z meczem z Wisłą Płock znaleźli się Mario Maloca oraz Dawid Stec. Szczególnie dobrze prezentował się prawy obrońca Lechii. Stec tak jak zresztą grający na lewej stronie defensywy Rafał Pietrzak świetnie zabezpieczali boki i często stopowali rozpędzonych tam rywali, a do tego udanie napędzali akcje gdańszczan. Po pierwszych 10 minutach, w których grę prowadzili gospodarze, a ofensywa Lechii istniała tylko na papierze, ładny kontratak powinien zakończyć się golem polskiej ekipy.

Być może by tak było, gdyby Flavio Paixao dobrze przyjął sobie piłkę w polu karnym. To był wprawdzie fragment meczu, gdy Lechia miała problemy, by przytrzymać piłkę podczas ataków, a różni gracze często próbowali piłkę do Paixao w prosty sposób dorzucać. Portugalczyk, który został bohaterem pierwszego domowego meczu Lechii w tegorocznych europejskich pucharach (4:1 z Akademią Pandev) w Wiedniu nie miał swojego dnia. W 25. minucie powinien wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, ale po dobrym dośrodkowaniu i strzale głową z 5 metrów, piłkę nogą trącił bramkarz Rapidu, Niklas Hedl. Po trzydziestu minutach gry w pięknej i szybkiej akcji Lechii Paixao zdobył nawet gola z bliskiej odległości, ale sędzia słusznie w tej sytuacji odgwizdał spalonego.

Nie taki Rapid straszny, to trzeba wykorzystać

Jeśli nawet Rapid w pierwszej połowie był tym, który chciał nadawać rytm i prowadzić grę, to lepsze wrażenie w wiedeńskim walcu sprawiała Lechia. To ona mogła i powinna schodzić do szatni z prowadzeniem. Paixao, którego żona jest zresztą instruktorką tańca, tym razem swojej drużynie nie pomógł i po godzinie został ściągnięty z boiska. Pojawił się za niego ze świeżym zapasem sił Łukasz Zwoliński, ale w drugiej połowie gospodarze zdecydowanie przycisnęli, więc Lechii w ofensywie było mało. Rapid w sumie stworzył sobie 20 okazji, ale w strzałach celnych wyprzedzili Lechię tylko o jedno uderzenie.

Lechia natomiast zdołała zremisować ten mecz znakomitą obroną. W drugiej połowie już bardzo ofiarną i może momentami szczęśliwą. Szczególnie w 75. minucie, gdy z piłką przed polem karnym zatańczył Kuciak, który nie zrozumiał się ze Stecem i w wyniku tego błędu gospodarze mieli najlepszą okazję do strzelenia gola i w praktyce pustą bramkę. Z prezentu nie skorzystali również przez ofiarność polskich defensorów, a gospodarze na Allianz Stadion mieli problemy ze skutecznością. Zresztą o ich problemach w ofensywie może świadczyć to, że trener Rapidu Ferdinand Feldhofer po godzinie gry zdjął najlepszego strzelca poprzedniego sezonu Marco Grulla, reprezentanta Austrii. Ten w całym meczu zdołał oddać tylko jeden strzał na bramkę. Wiedeńczycy znowu przekonali się też, że nowy stadion nie jest dla nich zbyt szczęśliwy. Grają tam od 2016 roku, ale nie potrafili wygrać choćby połowy toczonych tu spotkań.

Lechia, grając w Wiedniu z dużym poświęceniem, trafiając nawet w drugiej połowie w poprzeczkę, pokazała, że w starciu z jak się wydaje obecnie mającym swoje problemy Rapidem, nie stoi na straconej pozycji. Tym bardziej, że Austriacy momentami gubili się w obronie. W rewanżu w Gdańsku trzeba zagrać odważniej i to wykorzystać. Również dlatego, by nie dać polskiej piłce odsuwać się od europejskiej czołówki.