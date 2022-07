Prezesie Lecha, dyrektorze, do roboty! To wstyd, nieśmieszny żart. A zespół zrobił krok naprzód

Porażką jest już to, że Lech Poznań od połowy lipca nie ma szans na grę w Lidze Mistrzów ani Lidze Europy i pojawił się w eliminacjach Ligi Konferencji już w II rundzie, po miazdze z Karabachem Agdam, łatwo przegranym Superpucharze Polski, zasłużonym 0:2 ze Stalą Mielec i atmosferą bardzo daleką od mistrzowskiej. Meczowi z Dinamem Batumi towarzyszyło zwątpienie nie tylko w tę drużynę, ale cały klub, który zaczął chwiać się po odejściu Macieja Skorży i stracił impet, którym cieszył się w ostatnich miesiącach na boisku, ale też w gabinetach. Lechowi brakowało determinacji przede wszystkim w biurach. Transferów nie było, były nietrafione albo spóźnione i robione po kosztach, co przełożyło się na słabe wyniki. W dwa miesiące całkowicie zmieniła się atmosfera. Pozytywne emocje towarzyszące mistrzostwu zostały roztrwonione, przez co na czwartkowy mecz nie przyszło nawet 10 tys. kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Pierwszy raz w dorosłym życiu Michał Skóraś kończy mecz z dwoma golami. To dobry znak

Wakacyjny okres, środek tygodnia i wczesna pora meczu nie pomogła zapełnić stadionu, ale frekwencja w Poznaniu zawsze jest odzwierciedleniem nastroju kibiców. Najlepszym zaproszeniem pozostaje gra zespołu. A ta za Johna van den Broma dotychczas była rozczarowująca - bez pomysłu, polotu i zawziętości z końcówki poprzedniego sezonu. Wysokiej wygranej z Dinamem Batumi nie należy przeceniać, bo poprzeczka wisiała zaskakująco nisko, ale też grzechem byłoby machnąć na nią ręką. Powodów do delikatnego uśmiechu jest kilka, a ten najważniejszy to występ Michała Skórasia.

Lech Poznań zagrał koncertowo i gromi rywala w el. LKE. Awans już pewny

Od początku sezonu martwi bowiem dyspozycja skrzydłowych. Przepaść między Jakubem Kamińskim i Dawidem Kownackim, którzy kończyli poprzedni sezon, a Skórasiem i Kristofferem Velde była gigantyczna. W dodatku wykruszył się Adriel Ba Loua, a Giorgi Citaiszwili jeszcze nie zadomowił. Wspomnienia wracały aż za często - chociażby w Baku dobrą okazję na 2:0 miał Skóraś, ale uderzył wyraźnie nad poprzeczką. A że strzał oddawał z ulubionej pozycji Kamińskiego, z której wielokrotnie uderzał precyzyjnie przy dalszym słupku, to w głowach wielu kibiców od razu pojawiła się myśl, że z nim w składzie Lech mógłby dobić rywala i wracać z Azerbejdżanu w znacznie lepszym nastroju. W pierwszych meczach sezonu dało o sobie znać to, że w kadrze mistrza Polski nie ma choćby jednego skrzydłowego zdolnego regularnie zdobywać bramki. Velde w 14 meczach w Lechu trafił raz, Ba Loua taki sam wynik wykręcił w 31 meczach, Citaiszwili w całej seniorskiej karierze strzelił trzy gole, a Skóraś dotychczas zdobywał maksymalnie dwie bramki w sezonie. Z Dinamem się pierwszy raz w seniorskiej karierze pokonał bramkarza dwa razy w jednym meczu.

Ale sugerowanie, że może go to przełamać, byłoby pochopne. Słyszymy, że Skóraś robi sporo, by poprawić wykończenie, mając świadomość, że to jego główny mankament, jednak wciąż zbyt często pod bramką brakuje mu spokoju. Szczególnie w prostych sytuacjach, gdy ma dużo czasu na podjęcie decyzji, w jego głowie wydają się kłębić różne myśli, co najczęściej go gubi. Brakuje mu pewnej stanowczości i zdolności podejmowania stanowczych decyzji. Nie zmieni tego z dnia na dzień, ale może doczekać się wraz z kolejnymi bramkami i poprawą techniki strzału, gdy zacznie bardziej ufać swoim umiejętnościom. I z Dinamem zrobił ku temu pierwszy krok. Strzelił dwa gole, był blisko trzeciego - trafił w słupek, a powinien mieć jeszcze jednego, bo zmarnował najprostszą sytuację ze wszystkich. Trenerzy najpewniej wezmą to za dobrą wróżbę. Zauważają bowiem, że Skóraś ma łatwość dochodzenia do sytuacji bramkowych i niemal w każdym meczu znajduje przynajmniej jedną szansę do zdobycia bramki. To coś, co go wyróżnia. Jeśli poprawi wykończenie, bardzo Lechowi pomoże.

Pogoń Szczecin grała fatalnie, aż nastąpił piękny zryw. Gniotła rywali w drugiej połowie

Przebudzenie Joao Amarala. Wskoczy na falę?

Słaba forma skrzydłowych rzucała się w oczy, tym bardziej że w pierwszych meczach sezonu znacznie poniżej oczekiwań grał Joao Amaral. W poprzednim sezonie był liderem i najlepszym zawodnikiem Lecha. Czternastoma golami znacząco pomógł zdobyć mistrzostwo. Ale już w pierwszym meczu z Karabachem był niewidoczny. Pomógł w zdobyciu zwycięskiej bramki, gdy w swoim stylu wbiegł w pole karne i przytomnie zgrał piłkę do dośrodkowującego Joela Pereiry, jednak później znów zniknął i po godzinie został zdjęty z boiska. Po rewanżu i spotkaniu ze Stalą Mielec obawy, że wraca "stary Amaral", czyli ten sprzed wypożyczenia z Lecha, tylko się nasiliły. Znów bowiem był nieobecny, znów brakowało mu dokładności nawet w prostych zagraniach i znów się frustrował. Spotkanie z Dinamem też doskonałe nie było, ale akurat w jego przypadku dwa strzelone gole mogą znaczyć bardzo dużo. To piłkarz bardzo podatny na nastroje w klubie i wokół siebie. Gdy wskoczy na falę, potrafi się na niej utrzymać. Im częściej go chwalą, tym jeszcze lepiej gra. Im lepiej o nim mówią i piszą, tym w lepszym jest humorze i tym większą ma ochotę do pracy.

Cieszy też czyste konto, które może pomóc odbudować się bramkarzowi Arturowi Rudce, który w Baku popełnił katastrofalne błędy i znacząco wpłynął na tak wysoką porażkę - 1:5. Abstrahując już od poziomu rywala, Lech wreszcie zagrał mecz, po którym trudno się do czegoś przyczepić. To zwycięstwo bez żadnego "ale". Dobre było i wejście w mecz, które nie wyszło ze Stalą. Właściwa była też reakcja na to prowadzenie i chęć jak najszybszego podwyższenia wyniku, którego zabrakło w Baku po golu Velde. Lechowi nie zabrakło też determinacji, by po przerwie, przy wyniku 3:0, strzelać kolejne gole. Pierwszy raz z van den Bromem na ławce przeprowadził kilka efektownych ofensywnych akcji, które Holender obiecywał od pierwszej konferencji prasowej. Pierwszą efektowną asystę ma też Afonso Sousa, po którym wszyscy w Poznaniu bardzo wiele sobie obiecują. Na boisku był raptem kwadrans, ale w tej jednej akcji w końcówce zdążył pokazać doskonały przegląd pola i odpowiednie wyczucie przy podaniu - zalety, o których wspominali portugalscy dziennikarze chwalący go w polskich mediach.

Lechia Gdańsk sprawiła niespodziankę i postawiła się trudnemu rywalowi

Prezesie, dyrektorze, do roboty! Czterech bocznych obrońców na boisku i ani jednego środkowego to wstyd

Ale wysokie zwycięstwo i prawdopodobny awans do kolejnej rundy nie zamiotą pod dywan wszystkich problemów, jakie trapią Lecha. To nieśmieszny żart, że w końcówce meczu z Dinamem na boisku było czterech obrońców, z których żaden nominalnie nie jest środkowym. Jako stoperzy grali Alan Czerwiński - rezerwowy prawy obrońca i Barry Douglas - rezerwowy lewy obrońca. Bieda na tej pozycji to nie przypadek, a zaniedbanie klubowych władz - prezesa Piotra Rutkowskiego i dyrektora sportowego - Tomasza Rząsy. W kadrze na to spotkanie było raptem dwóch środkowych obrońców - Lubomir Satka, który zagrał mimo choroby i po 67. minutach był kompletnie wycieńczony, a także wyciągnięty z rezerw Maksymilian Pingot, który na ten poziom zdaniem van den Broma jeszcze się nie nadaje. Holender w rezerwowym składzie na Superpuchar Polski zamiast niego wolał wystawić środkowego pomocnika Nikę Kwekweskiriego, a z Dinamem wspomnianego Douglasa. Reszta stoperów ma problemy zdrowotne - Bartosz Salamon od marca, Antonio Milić od zeszłego tygodnia. Szefowie Lecha uprawiają hazard nie wzmacniając tej pozycji od stycznia 2022 r. Wystarczy kontuzja Satki, by zespół został bez ani jednego gotowego do gry środkowego obrońcy. Ustawienia pod takie zasoby kadrowe nie wymyślił nawet uwielbiający ofensywną grę Pep Guardiola. Dinamo tych braków nie wykorzystało, ale kolejny rywal już może.

Upływający czas powinien jednak sprzyjać Lechowi. Z każdym tygodniem i każdym meczem van den Brom będzie lepiej znał zespół, który przejął w biegu po niespodziewanym odejściu Skorży. Ale z pustego i Salomon nie naleje. Kolejorz potrzebuje wzmocnień na środku obrony, a także na skrzydle, bo występ Velde, mimo dwóch asyst, znów nie porwał.