Pogoń Szczecin zachwalana. "Wstałem i biłem brawo", "duży szacunek"

Pogoń Szczeci nie imponowała w pierwszej połowie meczu z Broendby, jednak o wiele lepiej zaprezentowała się po przerwie i zdołała zremisować 1:1 z wyżej notowanym rywalem. Bramkę dla drużyny z Ekstraklasy zdobył Luka Zahović.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Lech Poznań zagrał koncertowo i gromi rywala w el. LKE. Awans już pewny

Pogoń postawiła się w drugiej połowie. "Dobrze się to ogląda"

Różnica w grze polskiego klubu była widoczna także w statystykach, o czym często wspominali komentujący mecz użytkownicy Twittera: - Pierwsza vs druga połowa... Jest różnica.

- Po takiej drugiej połowie Pogoń zwyczajnie zasługiwała na tego gola. Dobrze się to ogląda - ocenił mecz Dyrektor Canal+ Sport Michał Kołodziejczyk.

- Ależ piękna była ta syrena w Szczecinie. Pogoń Szczecin pokazała dziś charakter. Po słabej pierwszej połowie wzięła Broendby na karuzelę i doprowadziła do remisu 1:1. Rewanż będzie piekielnie trudny, ale co Pogoń ma do stracenia? Trzeba lecieć do Danii i zagrać odważnie - dodał dziennikarz Interii Sebastian Staszewski.

Eksperci zwracali również uwagę, że takie powroty polskim klubom w europejskich pucharach ostatnio zdarzały się rzadko: - Wstałem i biłem brawo Pogoni za tę drugą połowę. Świetna gra polskiego klubu z trudnym rywalem. Tego niezwykle rzadko doświadczamy. Pogoń Broendby po prostu cisnęła! - napisał Alek Kiełbasa ze Sport.pl.

- Pozytywna metamorfoza w drugiej połowie. Duńczycy oklapli zupełnie, Pogoń gniotła cały czas. Jest nadzieja przed rewanżem - stwierdził natomiast dziennikarz Weszło Przemysław Michalak.

- Brawo Pogoń Szczecin. Szkoda, że nie wpadła jeszcze jedna bramka, ale duży szacunek za postawę i w Kopenhadze z podniesioną głową - napisał komentator Viaplay Szymon Ratajczak.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Piotr Celeban skończył karierę piłkarską, ale zostaje w klubie

- Pogoń pozbierała się po przerwie i mecz dwóch skrajnie różnych połów zakończył się zasłużonym remisem. To daje nam dodatkowe 0,125, którym trudno pogardzić w naszej sytuacji - zauważył zajmujący się kwestią rankingów Jan Sikorski.

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Pogonią a Broendby zaplanowano na czwartek 28 lipca i powinno rozpocząć się o 20.