Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca [WIDEO]

- Artur Boruc to przede wszystkim mój kolega z Legii, z którym spędzałem czas w szatni i w pokoju na kilku obozach, kilku zgrupowaniach. To facet niezwykle serdeczny, ale bardzo specyficzny. Nawet dla kompana z pokoju - uśmiecha się pod nosem Marcin Rosłoń, były piłkarz Legii, a obecnie dziennikarz i komentator Canal+ Sport, gdy pytamy go o Artura Boruca.

REKLAMA

- To była dobra robota - zgadza się Kamil Kosowski, były reprezentant Polski, który razem z Rosłoniem komentował pożegnalny mecz 42-letniego byłego już bramkarza. Jednocześnie dodaje, że "Boruc nie wycisnął maksa ze swojej kariery". Dlaczego?

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z meczu Legia - Celtic (2:2):