Cała prawda o kontrakcie Lewandowskiego. Barcelona kantuje. "Masterclass Zahaviego"

Po długich negocjacjach pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barceloną transfer Roberta Lewandowskiego w końcu doszedł do skutku. Reprezentant Polski został już ogłoszony jako nowy gracz Barcelony i teraz czeka na debiut.

Jak podała oficjalna strona klubu, Lewandowski związał się z Barceloną czteroletnim kontraktem. Media mówiły natomiast o trzyletnim kontrakcie z opcją przedłużenia o rok. Dokładniejsza konstrukcja umowy ma być jednak o wiele bardziej zawiła i została ujawniona przez Meczyki.pl.

- Kontrakt jest czteroletni, ale w głowie możemy go traktować jako dwuletni. Barcelona musiała rozłożyć zarobki Roberta na cztery lata, by ominąć finansowe fair play. Jest ponoć zapis, dzięki któremu można rozwiązać ten kontrakt po dwóch latach. Trzeba wtedy wypłacić Robertowi resztę wynagrodzenia - opowiedział dziennikarz portalu Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe". - Masterclass Laporty i Zahaviego - dodał.

Takie działania ze strony Barcelony nie powinny dziwić. Klub zmaga się z ogromnymi długami i jego aktywność w czasie obecnego okienka transferowego wynika głównie z zastosowania "dźwigni" finansowych, czyli środków, które pozyskano poprzez sprzedaż m.in. udziału w dochodach z praw telewizyjnych. Dzięki temu można było nie tylko ogłosić transfery nowych zawodników, ale także przedłużyć kontrakty z obecnymi graczami.

Robert Lewandowski nie kryje radości z finalizacji transferu do "Dumy Katalonii": - Nie było łatwo przejść do Barcelony. Wiem, że czeka nas ciężka praca. Ale jestem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tak wspaniałego klubu, z tak wielką historią - powiedział Lewandowski podczas prezentacji w USA. Nowy atakujący Barcelony powinien zadebiutować w towarzyskim meczu z Realem Madryt, który odbędzie się w niedzielę wczesnym rankiem o 5.00 czasu polskiego.