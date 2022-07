Lech Poznań gra o Ligę Konferencji Europy. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Lech Poznań udanie rozpoczął tegoroczną rywalizację w europejskich pucharach. W pierwszym meczu I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów triumfował w starciu z Karabachem Agdam 1:0. Niestety w rewanżu było już zdecydowanie gorzej. W nim zespół Johna van den Broma przegrał aż 1:5. W tej sytuacji mistrzowie Polski odpadli z walki o Ligę Mistrzów, ale nadal pozostają w grze o rywalizację w europejskich pucharach, a konkretnie o Ligę Konferencji Europy. W II rundzie rozgrywek drużyna ze stolicy Wielkopolski zmierzy się z Dinamo Batumi.

Lech Poznań - Dinamo Batumi. Walka o awans do III rundy LKE

Gruziński rywal poznaniaków także pożegnał się z Ligą Mistrzów po I rundzie. Pierwsze spotkanie z Slovan Bratyslawa zakończyło się bezbramkowym remisem. Po 90. minutach meczu rewanżowego na tablicy wyników widniał ten sam rezultat. Pierwsza bramka padła dopiero w dogrywce i zdobyli ją piłkarze Dinamo. Mimo to gruzińskiemu zespołowi nie udało się zwyciężyć, bowiem rywale szybko doprowadzili do wyrównania, a w 123. minucie zadali ostateczny cios, zdobywając drugą i decydującą bramkę. Tym samym Dinamo podzieliło los Lecha i będzie rywalizować w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Przed czwartkowym meczem ciężko jest wyłonić faworyta. Jeszcze przed kilkoma tygodniami byłby nim zapewne mistrz Polski. Jednak ostatnie dni to pasmo porażek Lecha. Poznaniacy oprócz przegranej w Lidze Mistrzów, zanotowali także porażkę w meczu o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Takim samym wynikiem dla drużyny z Wielkopolski zakończyło się spotkanie I. kolejki ekstraklasy ze Stalą Mielec.

Co więcej, drużyna van den Broma podchodzi do spotkania z Dinamem w osłabieniu. Wciąż kontuzjowani są Bartosz Salamon, Antonio Milić, Adriel Ba Loua oraz Radosław Murawski. W środę trener poinformował, że do tego grona dołączył także Alan Czerwiński, który doznał urazu podczas jednego z treningów. Na boisku zastąpi go Maksymilian Pingot, dla którego będzie to debiut w europejskich pucharach. Jednak mimo osłabienia Lech liczy na przełamanie, tym bardziej, że pierwszy mecz II rundy LKE będzie rozgrywać przed własną publicznością.

Lech Poznań - Dinamo Batumi. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie? Transmisja TV, stream online

Spotkanie pomiędzy Lechem Poznań i Dinamo Batumi odbędzie się w czwartek 21 lipca o godzinie 18. Transmisję tego meczu będzie można zobaczyć w TVP Sport oraz na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.