Zamknięty dostęp do meczu polskiego klubu w LKE. Gdzie oglądać Rapid - Lechia? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Lechia Gdańsk udanie rozpoczęła rywalizację eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu pokonała u siebie Akademiję Pandev 4:1. Na wyjeździe ponownie lepsi okazali się podopieczni Tomasza Kaczmarka, wygrywając z macedońskim klubem 2:1 i awansując co II rundy eliminacji. Teraz na drodze gdańszczan stanie znacznie trudniejszy rywal.

Lechia Gdańsk zagra z Rapidem Wiedeń w II rundzie eliminacji LKE

Rapid Wiedeń jest uznawany za jedną z najlepszych drużyn w Austrii. Choć zespołowi nie udało się uzyskać bezpośredniego awansu do rozgrywek europejskich (wiedeńczycy zajęli 5. miejsce w austriackiej Bundeslidze), udział w eliminacjach LKE zapewnił mu wygrany 4:1 baraż z WSG Tirol. Dwumecz z Lechią będzie dla Rapidu początkiem walki o awans. Austriacki klub ma znacznie większe doświadczenie w europejskich pucharach i będzie faworytem. W ostatnich pięciu sezonach wiedeńczycy trzykrotnie grali w fazie grupowej Ligi Europy, z czego raz wyszli z grupy. Największą gwiazdą zespołu wydaje się być Marco Gruell, który w ubiegłym sezonie strzelił 16 goli i zaliczył 10 asyst we wszystkich rozgrywkach.

Czwartkowy mecz drużyny rozegrają w Wiedniu. Rewanżowe spotkanie odbędzie się na stadionie Lechii 28 lipca. Niestety bez udziału kibiców, co jest pokłosiem burd, jakie miały miejsce podczas pierwszego meczu z Akademiją. Przypomnijmy, że chodzi o starcia kibiców, które z klubowego pubu przeniosły się na stadion, co zmusiło sędziego do przerwania spotkania. Decyzją UEFA Lechia w kolejnym meczu nie będzie mogła liczyć na wsparcie kibiców. - Lechia Gdańsk została ukarana grzywną w wysokości 50 tysięcy euro oraz rozegraniu jednego meczu rozgrywek UEFA bez udziału publiczności za zakłócenie porządku przez kibiców. Wspomniane zamknięcie stadionu zostało zawieszone na dwa lata od daty wydania niniejszej decyzji - czytamy w oświadczeniu.

Lechia Gdańsk - Rapid Wiedeń? Gdzie oglądać mecz? Stream online

Pierwsze spotkanie obu drużyn rozpocznie się 22 lipca w Wiedniu o godzinie 19:00. Jest to jedyne dzisiejsze spotkanie polskich drużyn w pucharach, które nie będzie transmitowane w otwartej telewizji. Mecz będzie dostępny na platformie streamingowej Viaplay. Zapraszamy również do śledzenia relacji na Sport.pl oraz Sport.pl LIVE.