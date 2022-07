Sergio Aguero jednoznacznie o transferze Roberta Lewandowskiego do Barcelony

Robert Lewandowski 19 lipca oficjalnie został zawodnikiem FC Barcelona, podpisując z nowym klubem czteroletni kontrakt. Jego transfer z Bayernu Monachium, po długich perypetiach, stał się faktem trzy dni wcześniej. Kataloński klub zapłacił za napastnika 45 milionów euro plus pięć milionów w bonusach. W środę 20 lipca nastąpiła oficjalna prezentacja Polaka w barwach wicemistrzów Hiszpanii.

Transfer Lewandowskiego wywołał wiele komentarzy. W pozytywnym tonie na ten temat wypowiedział się były napastnik Barcelony, Sergio Aguero. Argentyńczyk obserwował spotkanie, w którym Katalończycy pokonali Inter Miami 6:0. Po nim porozmawiał z oficjalnymi mediami klubu, w których skomentował sprowadzenie Polaka. - Lewandowski to "9" na najwyższym poziomie. Może dać Barcelonie wiele bramek. Jeśli zgra się z pozostałymi zawodnikami, zespół może wiele ugrać. Oczywiście niemiecki futbol to nie to samo, co liga hiszpańska, ale Lewandowski miał niesamowite sezony w Bayernie, a zwłaszcza w Lidze Mistrzów, więc myślę, że pójdzie mu bardzo dobrze - stwierdził był zawodnik Barcelony.

Argentyński napastnik wskazał też różnice między drużyną, w której on sam grał, a obecnym składem. - Kiedy przyjechałem, nie było tak wielu zmienników i myślę, że teraz środkowa część jest bardzo dobrze zorganizowana. - powiedział Aguero. Jego zdaniem Katalończyków w przyszłych sezonach będzie stać na walkę o jak najwyższe cele. - W tym roku Barça będzie walczyć o wszystko. Oczywiście z nową drużyną trudno jest walczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, ale zawsze należy walczyć do samego końca. A w przyszłym roku, kiedy drużyna będzie bardziej ugruntowana, będzie miała o wiele więcej możliwości - podsumował.

Serio Aguero przeszedł do Barcelony w 2021 roku. W barwach katalońskiego klubu rozegrał jedynie cztery spotkania, zdobywając jedną bramkę. 15 grudnia 2021 roku, w wieku 33 lat, był zmuszony zakończyć karierę z powodów zdrowotnych.