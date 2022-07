Dekadę temu mieli gorszą ligę od Polski, aż wskoczyli na inny poziom. Najtrudniejszy rywal

To z najbardziej utytułowaną ekipą w Austrii zmierzy się Lechia Gdańsk - w czwartek w Wiedniu (godz. 19), tydzień później w Gdańsku. Na polskich fanach ich najbliższy rywal musi robić wrażenie. A w każdym razie powinien, jak 32 mistrzowskie tytuły ekipy ze stolicy Austrii i nieprzypadkowy przydomek - "Rekordmeister".

Rapid - stały bywalec europejskich pucharów

W ostatniej dekadzie Rapid aż siedmiokrotnie grał w fazie grupowej europejskich pucharów. W 2019 r. klub awansował nawet do 1/16 finału Ligi Europy (odpadł z Interem). W ostatnim sezonie po fazie grupowej tych rozgrywek znalazł się w 1/16 Ligi Konferencji, gdzie musiał uznać wyższość holenderskiego Vitesse.

To był zresztą dla Rapidu trudny sezon. Dopadł ich ten sam syndrom, co Legię, tyle że w ciut mniejszym stopniu. Zespół miał problemy na trzech frontach, a wąska kadra i starcia w Lidze Europy sprawiły, że najbardziej utytułowany austriacki klub na jesieni znajdował się w grupie spadkowej. Działacze podziękowali wówczas za pracę trenerowi Dietmarowi Kuhbauerowi, który pracował w kubie przez trzy lata, i sięgnęli po Ferdinanda Feldhofera. Klub zdołał zakończyć sezon w grupie mistrzowskiej, w której zajął ostatecznie piąte, ostatnie miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach. W tej sytuacji musiał co prawda zagrać jeszcze play-off o awans do LKE, ale okazał się w nich zdecydowanie lepszy od WSG Tirol, wygrywając oba mecze. Na inaugurację tegorocznej przygody z Europą trafił na Lechię.

Dekadę temu byli jak polskie kluby. Stali się potęgą i odskoczyli niemiłosiernie

Jeszcze kilka lat temu piąta lokata w lidze nic by Rapidowi nie dała, ale teraz austriacka rzeczywistość futbolowa jest piękniejsza. To kraj, który nieco ponad dekadę temu, był w rankingach niemal w tym samym miejscu, co Polska - zajmował 22. lokatę, w latach 2006–2009 w europejskich pucharach zdobyły łącznie mniej punktów do rankingu UEFA niż nasze drużyny. Gdy jednak Salzburg zdominował krajowe podwórko, bił się o Ligę Mistrzów i cyklicznie grywał w Lidze Europy, Austriakom przybywało punktów w rankingach, a władze ligi myślały, jak wyrównać jej poziom. To wtedy zreformowano rozgrywki. Po części zasadniczej stworzono grupę spadkową i mistrzowską i podzielono punkty, by inne drużyny miały szanse gonić lidera.

Salzburg pociągnął innych za uszy

Mecze z mocnym Salzburgiem dały impuls czołowym drużyną Austrii, które dzięki lepszemu rankingowi ligi miały też łatwiejszy start w pucharach. Zaczynały zmagania od późniejszych etapów eliminacji, często były rozstawione i same dostarczały krajowi sporo punktów.

Oprócz Rapidu, który jest dziś na 96. miejscu w rankingu UEFA, błysnął też LASK Linz (47.). To drużyna, która pięć lat temu w ogóle nie grała w Europie. W zestawieniu najlepszych klubów jest też Wolfsberger AC (123.), oraz cztery inne ekipy, które w ostatnich kilku latach zdobywały rankingowe punkty: Sturm, Austria, TSV Hartberg, Admira Wacker czy SCR Altach. Wszystkie te kluby, również dzięki rankingowi krajowemu, wyprzedzają grające w tym sezonie w Europie polskie drużyny.

Jak pomaga dobra pozycja Austrii w rankingu, widać po ostatnich sezonach. Mistrz kraju wchodzi do Ligi Mistrzów z automatu, wicemistrz gra w kwalifikacjach tych najbardziej prestiżowych rozgrywek. Kolejne trzy drużyny, w tym zdobywca pucharu, mają szansę pokazać się w el. Ligi Europy lub Ligi Konferencji.

Za coraz mocniejszą ligą i cykliczną obecnością tamtejszych drużyn w europejskich pucharach idzie też podnoszenie wewnętrznych wymagań, widocznych choćby w zaostrzeniu przepisów infrastrukturalnych dla klubów Bundesligi. Od 2025 r. kluby do minimalnej pojemności miejsc w lidze nie będą mogły wliczać trybun mobilnych, chętnie dokładnych przez mniejsze kluby np. za bramkami.

Radość i niedosyt z nowego stadionu Rapidu

Jeśli chodzi o infrastrukturę, Rapid wskoczył w tym obszarze na wyższy poziom w 2016 roku. To wtedy przeprowadził się na nowy, 28-tysięczny Allianz Stadion. Kibiców martwi na razie to, że klub w meczach nie potrafi do końca wykorzystać atutu własnego boiska. Rapid do tej pory wygrał niecałą połowę meczów rozgrywanych na nowym obiekcie, podczas gdy ten wskaźnik dla dwóch poprzednich stadionów był sporo wyższy. Warto zatem by Lechia nie przestraszyła się meczu w Wiedniu, tym bardziej że miejscowi kibice wykupili ledwo połowę z dostępnych miejsc.

Oczywiście Rapid to rywal bardzo wymagający. Według filozofii dyrektora sportowego Zorana Barisicia i trenera Feldhofera ich klub chce grać ofensywny i agresywny futbol, a ważnymi postaciami mają być wychowankowie i młodzież. Widać to też po obecnych kluczowych piłkarzach Rapidu. Na uwagę zasługuje choćby 19-letni Yusuf Demir. Młodzian występuje najczęściej jako skrzydłowy i uchodzi za złote dziecko tamtejszego futbolu. Po to "złoto" sięgnęła Barcelona, wypożyczając gracza na pół sezonu. Demir na razie Katalonii nie podbił i wrócił do Wiednia, ale na wszystko ma jeszcze czas, tym bardziej że w poprzednim roku zadebiutował w pierwszej reprezentacji.

Rapid młodzieżą silny

Największą gwiazdą i jednym z najlepszych strzelców poprzedniego sezonu jest 24-letni Marco Grull, reprezentant Austrii, który we wszystkich rozgrywkach strzelił dla Rapidu 16 goli i zaliczył 10 asyst. Austriak gra na lewym skrzydle, czasem na środku. W obecnej kadrze są też piłkarze z ciekawą przeszłością, jak niedawno sprowadzony środkowy napastnik Guido Burgstaller (obecnie kapitan), który występował w Cardiff, Schalke, czy Norymberdze. Kolejny napastnik Nicolasa Kuhn został ściągnięty z rezerw Bayernu, a przeszedł też przez drużynę U21 Ajaksu. Na środku obrony gra doświadczony Kevin Wimmer, za którego niegdyś 18 mln euro dał Tottenham. Jest też 21-letni Emmanuel Aiwu, wychowanek klubu, który przeszedł przez wszystkie reprezentacje młodzieżowe Austrii od lat 18 i dziś jest ważną postacią drużyny do lat 21.

Zawodników, którzy grają w młodzieżowych reprezentacjach Austrii, Rapid ma obecnie kilkunastu. To najlepszy wynik w austriackiej Bundeslidze. Patrząc na te liczby, dobrze widać drogę, którą obrał Barisić. Obecny dyrektor sportowy to dla klubu postać szczególna. Barisić niegdyś był piłkarzem, pamięta piękne czasy Rapidu na europejskich boiskach, bo grał z tym klubem w finale Pucharu Zdobywców Pucharów. Po tym, jak zakończył piłkarską karierę, był w Rapidzie m.in. asystentem trenera, szkoleniowcem w klubowej akademii i drużynie rezerw, a nawet pierwszym trenerem. Barisić znów marzy o wielkim Rapidzie. A przy systematycznie zwiększanym budżecie, nie jest w tych marzeniach sam.