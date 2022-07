Aż cztery mecze polskich drużyn w el. LKE. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA]

Liga Konferencji Europy to trzecie w hierarchii europejskie rozgrywki klubowe, które w poprzednim roku wygrała AS Roma. Do grona trzech polskich klubów, które przez miejsce w tabeli ligowej bądź wygraną w pucharze Polski uprawione są do gry w el. LKE dołączył także Lech Poznań, który odpadł z el. Ligi Mistrzów w I rundzie.

Raków zatrzymuje Iviego Lopeza. Hiszpan podpisał umowę

Ciężkie zadanie Lechii Gdańsk, co z rywalami Rakowa Częstochowa?

Niestety jutrzejsze spotkania polskich drużyn w europejskich pucharach nałożą się na siebie. Pierwszy do rywalizacji stanie zmagający się z problemami w defensywie Lech Poznań, który zagra z Dinamo Batumi o 18, a później Pogoń Szczecin zmierzy z Broendby o 18.30.

Następnie pół godziny później do rywalizacji stanie Lechia Gdańsk, która na papierze będzie zmagała się z najtrudniejszym rywalem - Rapidem Wiedeń. O 21 swój mecz rozpocznie za to Raków Częstochowa, a jego rywalem będzie FK Astana. Drużyna z Kazachstanu ma jednak problemy z przylotem do Polski i z tego powodu odwołano dzisiejszą konferencję prasową, podobnie jak trening otwarty drużyny.

Świetne wieści dla kibiców. Oba mecze Pogoni z Broendby w telewizji

Gdzie oglądać mecze Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Lechii Gdańsk oraz Rakowa Częstochowa w el. Ligi Konferencji Europy?

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z meczów polskich drużyn na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Poniżej znajduje się natomiast rozpiska z transmisjami meczów: