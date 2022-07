Laporta nauczył się dwóch zdań po polsku. Show u boku Lewandowskiego [WIDEO]

Choć negocjacje pomiędzy FC Barceloną a Bayernem Monachium nie należały do najłatwiejszych, to Robert Lewandowski finalnie trafił do "Dumy Katalonii". Reprezentant Polski czekając na swój debiut, został już oficjalnie zaprezentowany.

Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentowany. Po polsku przywiał go Joan Laporta

Oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego odbyła się podczas zgrupowania Barcelony w USA. Piłkarz wraz z prezesem klubu Joanem Laportą pojawili się na ściance reklamowej i wydarzenie rozpoczęło się od powitania piłkarza przez 60-latka, który zrobił to... po polsku.

- Witaj w FC Barcelonie. Dziękujemy Robert, że jesteś z nami - powiedział Laporta. Lewandowski na przywitanie odpowiedział natomiast po hiszpańsku.

- Nie było łatwo przejść do Barcelony. Wiem, że czeka nas ciężka praca. Ale jestem szczęśliwy, że mogłem dołączyć do tak wspaniałego klubu, z tak wielką historią - dodał polski atakujący.

Lewandowski czeka zatem jedynie na debiut w barwach nowego klubu. Ten ma się jednak odbyć już za niedługo i najprawdopodobniej reprezentant Polski otrzyma swoją szansę podczas towarzyskiego starcia z Realem Madryt, które ma zostać rozegrane z piątku na sobotę o 5.00 czasu polskiego. Napastnik nie otrzymał szansy na grę w poprzednim sparingu Barcelony, lecz i tak został owacyjnie przywitany przez kibiców.

Prezentacja Lewandowskiego w USA nie była zbyt okazała. Piłkarz ma zostać jednak jeszcze raz zaprezentowany na Camp Nou w pierwszych dniach sierpniach, już po zakończeniu obecnego zgrupowania.