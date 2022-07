Artur Boruc po sezonie 2021/2022 zdecydował się na zakończenie kariery. W związku z tym władze Legii Warszawa postanowiły zorganizować mecz pożegnalny swojej legendzie. "Wojskowi" zmierzą się w nim z Celitkiem, a więc kolejną drużyną, która ma specjalne miejsce w życiu 42-latka. Grał w niej przez pięć lat i do dziś jest niezwykle szanowany przez tamtejszych kibiców. Na niewiele ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu poznaliśmy składy obu zespołów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Legia Warszawa żegna Artura Boruca. Znamy składy na mecz z Celtikiem

Legia Warszawa rozpocznie mecz w następującym ustawieniu: Boruc - Jędrzejczyk, Rose, Wieteska, Mladenović, Slisz, Wszołek, Josue, Kapustka, Baku, Rosołek. Zgodnie z planem bohater tego wydarzenia ma zejść z boiska w drugiej połowie. Będzie to szansa dla kibiców, by pożegnać go oklaskami.

Już kochają Lewandowskiego. Przywitali go jak idola [WIDEO]

Celtic natomiast zagra w składzie: Hart, Ralston, Carter-Vickers, Welsh, Bernabei, McGregor (kapitan), Hatate, O’Riley, Abada, Maeda, Forrest.

Początek meczu o godzinie 18:00. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem ma odbyć się specjalna uroczystość, podczas której były reprezentant Polski zostanie uhonorowany przez przedstawicieli Legii, Celtiku, a także Pogoni Siedlce (tam rozpoczynał karierę). Artur Boruc ma także odebrać nagrodę od ministra sportu i wygłosić mowę do kibiców.

Peszko kontra Ribery. Wieczysta ograna w hitowym sparingu [WIDEO]