Drągowski wrócił do treningów. Co dalej? Włoskie media donoszą

Są nowe wieści w sprawie przyszłości Bartłomieja Drągowskiego. Bramkarzem na dobre mieli zainteresować się działacze Torino. To oznaczałoby, że Polak mógłby pozostać w Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Drągowski trenuje z Fiorentiną. Ale wkrótce zmieni klub?

Włoscy dziennikarze z portalu tuttomercatoweb.it donoszą, że 24-latek wrócił do Florencji, gdzie wznowił treningi. Eksperci twierdzą, że szanse polskiego golkipera zmianę klubu są spore, bo w Torino szukają pierwszoplanowej postaci na tej pozycji.

Messi wyląduje w MLS? Beckham mówi wprost o swoich planach

We wtorek portal fantamaster.it donosił, że przesądzone już jest rozstanie Drągowskiego z Fiorentiną. O zainteresowaniu Polakiem w Turynie mówiło się już wcześniej, ale problem stanowiła zaporowa kwota, jakiej oczekiwała Fiorentina - 8 mln euro. Wygląda jednak na to, że żądania zostały zweryfikowane, bo dziennikarze donoszą o kwocie 5-6 mln euro.

Jeszcze niedawno wydawało się, że 24-latek zostanie bramkarzem Southampton, ale na przeszkodzie stanęły zasady brytyjskiego pozwolenia na pracę. Później długo o polskiego bramkarza walczył Espanyol Barcelona, starał się przekonać Fiorentinę do sprzedaży zawodnika za rozsądną kwotę, odpowiadającą roli Polaka w ostatnim sezonie Serie A, gdzie był tylko rezerwowym. Włoski klub oczekiwał jednak aż 8 milionów euro, co dla takich klubów jak Espanyol jest warunkiem absolutnie nie do spełnienia.

Jak donosił Jakub Seweryn ze Sport.pl, ostatecznie Włosi odstraszyli Espanyol: "Temat transferu Bartłomieja Drągowskiego do klubu z Barcelony jest już zamknięty. W dodatku katalońska telewizja Esports 3 i francusko-monakijskie Radio Monte Carlo (RMC Sport) podały w poniedziałek, że Espanyol Barcelona jest już bliski podpisania kontraktu z bramkarzem AS Monaco - Benjaminem Lecomtem, który w zeszłym sezonie będąc na wypożyczeniu pełnił rolę rezerwowego golkipera Atletico Madryt".