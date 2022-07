Lech w rozsypce, a w czwartek mecz z Dinamem. Debiutant dostanie szansę

Lech Poznań nie może zaliczyć początku obecnego sezonu do udanych. Mistrz Polski odpadł bowiem z I rundy el. Ligi Mistrzów, gdzie przegrał w rewanżowym spotkaniu z Karabachem aż 1:5. Drużyna Johna van den Broma miała zapewne nadzieję, że uda się jej odegrać w Ekstraklasie.

Mistrz Polski nie stanął jednak na wysokości zadania i przegrał ze Stalą Mielec 0:2. Co więcej, podczas starcia z niżej notowanym rywalem kontuzji nabawił się również Radosław Murawski. Szkoleniowiec drużyny z Poznania ma jednak gorsze zmartwienie, którym jest formacja obronna przed zbliżającym się meczem el. Ligi Konferencji Europy z Dinamem Batumi. Kontuzjowani są bowiem Bartosz Salamon, Antonio Milić i jak potwierdzono dziś - Alan Czerwiński.

- Do grona kontuzjowanych zawodników dołączył Alan Czerwiński, który doznał urazu podczas dzisiejszego treningu. Teraz musimy skupić się na tych zawodnikach, których mamy. Nie możemy jedynie myśleć o piłkarzach kontuzjowanych. Trzeba zaakceptować otaczającą nas rzeczywistość - powiedział John van den Brom. - W sobotę bardzo dobrze poradził sobie Maksymilian Pingot i jutro też zagra od początku. To dobra wiadomość dla niego i akademii. Mimo kontuzji w Lechu wciąż jest wystarczająco wiele opcji, aby ustawić skład i tak też do tego podchodzę - dodał.

Dla wspomnianego przez trenera Pingota będzie to rzecz jasna debiut w europejskich pucharach. 19-latek wystąpił do tej pory w przegranym meczu o Superpuchar Polski i ligowym starciu ze Stalą Mielec. Jego partnerem na środku obrony będzie najprawdopodobniej Lubomir Satka.

Lech Poznań zmierzy się z Dinamem już w czwartek 21 lipca o godzinie 18.00. Trener drużyna mistrza Polski ma świadomość, że nie będzie to łatwe zadanie: - Dinamo gra tym samym systemem od lat. Mają bardzo dobrą lewą stronę, jest w nim wiele jakości - ocenił van den Brom.