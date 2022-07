Sensacyjny transfer Messiego? Padła jasna deklaracja

Inter Miami w nocy z wtorku na środę czasu polskiego rozegrał mecz towarzyski z FC Barceloną. Drużyna z MLS przegrała aż 0:6 i dla wielu, zwłaszcza polskich kibiców, spotkanie to było interesujące jedynie z uwagi na Roberta Lewandowskiego. 33-latek po raz pierwszy pojawił się na meczu w trykocie "Barcy", choć tylko z wysokości trybun obserwował, jak jego nowi koledzy strzelają kolejne gole.

Amerykański zespół tym razem się nie popisał, co nie zmienia faktu, że celem jego właściciela - legendarnego Davida Beckhama, jest zbudowanie naprawdę silnej drużyny. Po zakończeniu meczu z FC Barceloną na temat ten wypowiedział się prezydent klubu, Jorge Mas. Zakomunikował on, że celem Beckhama i zarządu Interu Miami jest sprowadzenie Lionela Messiego.

- David Beckham, jak i ja dążymy do tego, by sprowadzić najlepszych świata do Miami, nie tylko ze względu na projekt, który tworzymy. Chcemy być punktem odniesienia dla piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, a kiedy mówisz o najlepszych graczach na świecie, Leo jest oczywiście najlepszym graczem na świecie - powiedział Mas, którego cytuje "The Mirror".

- Mam nadzieję, że zostaną spełnione warunki, by mógł tu być, grać w Stanach Zjednoczonych dla Interu Miami. Dążymy do tego. Nie mamy nic zagwarantowanego, nie ma żadnego porozumienia, ale jestem bardzo optymistycznym człowiekiem i mam nadzieję, że w przyszłości Leo Messi może być częścią naszego projektu - dodał.

Transfer Messiego jest jednak wręcz nierealny tego lata. Argentyńczyk ma ważną umowę z PSG do 30 czerwca 2023 roku i w drugim sezonie na Parc des Princes zechce zaprezentować się znacznie lepiej, niż w minionych miesiącach, gdy udało mu się zdobyć tylko 11 bramek w 31 meczach. Za rok będzie miał już jednak 36 lat i bardzo prawdopodobne, że poszuka nowego wyzwania. Gra w MLS dla wielu zawodników zbliżających się do końca kariery jest atrakcyjną opcją.

Jeśli chodzi o Davida Beckhama, pokazał on już, że potrafi sprowadzać do swojego klubu wielkie nazwiska. W kadrze Interu Miami znajdują się obecnie Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi, czy znani z występów w Premier League Kieran Gibbs i DeAndre Yedlin.

