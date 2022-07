Transferowy hit Luisa Suareza? Sky Sports: Został zaproponowany

Jak wynika z informacji "Sky Sports" agent Luisa Suareza zaproponował swojego piłkarza Borussi Dortmund. Zawodnik od 30 czerwca 2022 roku jest wolnym graczem, więc zakontraktowanie go nie powinno stanowić większych problemów.

Wątpliwości może pozostawiać forma Urugwajczyka, który najlepsze lata gry ma już zdecydowanie za sobą. 35-latek stracił swoją szybkość i nie potrafi utrzymać dobrej dyspozycji przez kilka meczów z rzędu. Do zalet "El Pistolero" należą natomiast doświadczenie, dzięki któremu mógłby pomóc młodym graczom Borussi oraz przydatny w wielu spotkaniach zmysł klasowego snajpera.

Problemy w ataku Borussi Dortmund

Zespół Edina Terzicia sprowadził w obecnym okienku transferowym dwóch ciekawych napastników Karima Adeyemiego i Sebastiana Hallera. Iworyjczyk niestety jednak nie będzie w stanie pomóc Borussi w najbliższym czasie, ponieważ wykryto u niego guz jądra. Stąd działacze z Dortmundu mogą być chętni na sprowadzenie zastępstwa dla byłego gracza Ajaxu. Luis Suarez jako ktoś wchodzący z ławki rezerwowych, bądź występujący w roli mentora Adeyemiego mógłby się "Czarno-Żółtym" przydać.

Dla Urugwajczyka czas nie jest sprzymierzeńcem. Kluby już powoli przygotowują się do nowego sezonu, a on wciąż nie znalazł dla siebie odpowiedniego miejsca. Bez regularnej gry będzie mu bardzo trudno przygotować się do nadchodzącego mundialu w Katarze.

W poprzednich rozgrywkach w barwach Atletico Luis Suarez łącznie rozegrał 45 meczów zdobył w nich 13 goli i dołożył do tego 3 asysty.

