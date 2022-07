Gianluigi Buffon idzie na całość. Koniec kariery? Zaskakująca deklaracja

Gianluigi Buffon to żywa legenda włoskiej piłki. 44-letni bramkarz wciąż regularnie gra w Serie B w barwach Parmy. Przeniósł się tam w ubiegłym roku z Juventusu i był to dla niego powrót do klubu po 11 latach. Od tamtej pory zagrał w 26 spotkaniach ligowych, w których zachował osiem czystych kont. Jego drużyna zajęła ostatecznie dopiero 12. miejsce w tabeli Serie B, nie mając żadnych szans na walkę o awans do Serie A.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Buffon: Przejście na emeryturę w wieku 55 lat? Być może

Wielu kibiców zastanawia się, jak długo Gianluigi Buffon będzie jeszcze kontynuował karierę. Jak sam przyznaje, może dalej grać zawodowo nawet po 50-tce. - Ale ja nie mam 100 lat! Przejście na emeryturę w wieku 55 lat? Być może. Czy będę dalej trenował po przejściu na emeryturę? Myślę o tym, kiedy przestanę grać zawodowo w piłkę. Ale cały czas staram się iść do przodu i kontynuować swoją karierę - podkreślił Buffon podczas spotkania z kibicami.

Dybala nowym królem Rzymu, ale w jego karierze coś poszło nie tak...

Buffon ma na swoim koncie wiele sukcesów przede wszystkim w barwach Juventusu. Zdobył 11 mistrzostw Włoch i sześć Pucharów Włoch (jeden w Parmie). Do tego dołożył jeszcze mistrzostwo Francji z PSG. W piłce klubowej brakuje mu tylko Ligi Mistrzów. Ma za to Puchar UEFA, po który sięgnął z Parmą w sezonie 1998/1999.

Z pewnością najważniejsze jest jednak dla niego mistrzostwo świata, po które sięgnął z reprezentacją Włoch w 2006 roku. W sumie w barwach narodowych rozegrał aż 176 spotkań