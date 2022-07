Nowy piłkarz Barcelony już strzela. Po meczu krótko: Jesteśmy lepsi od Realu

Choć początkowo wydawało się to niemożliwe, FC Barcelona w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin zdołała dokonać dwóch ważnych operacji - sprowadzić skrzydłowego z Leeds United za 65 milionów euro, a także przedłużyć kontrakt z Ousmanem Dembele. Były to kluczowe działania w kontekście formowania kadry na nowy sezon, obok transferu Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Raphinha błyskawicznie pokazał, co potrafi w nowym klubie. Już w 19. minucie spotkania po jego akcji dwójkowej z Pedrim i po zagraniu Brazylijczyka piłka trafiła w pole karne pod nogi Pierre'a-Emericka Aubameyanga, a ten płaskim strzałem otworzył wynik spotkania. Siedem minut później wpisał się sam na listę strzelców, strzałem z woleja pokonując bramkarza Interu Miami. W 42. minucie Raphinha odegrał piłkę z pierwszej piłki przed pole karne do Ansu Fatiego, a ten efektownym uderzeniem z powietrza trafił pod poprzeczkę bramki Interu.

Lewandowski trenował i podziwiał koncert. Barcelona pożarła rywala [WIDEO]

Raphinha nie pozostawia złudzeń: Jesteśmy lepsi od Realu Madryt

Na pomeczowej konferencji prasowej Raphinha nie ukrywał swojej radości. - Bardzo się cieszę, że strzeliłem gola. Mam nadzieję, że w meczu z Realem także zdobędę gola. Sądzę, że jesteśmy lepsi od nich - podkreślił Brazylijczyk.

FC Barcelona w trakcie tego tournee rozegra jeszcze trzy mecze towarzyskie. W noc z soboty na niedzielę o 5:00 czasu polskiego w Las Vegas zmierzy się z Realem Madryt, trzy dni później jej rywalem w Dallas będzie Juventus (2:30 czasu polskiego), a na koniec tournee Barca zagra w Nowym Jorku z New York Red Bulls (noc z 30 na 31 lipca, 1:00 czasu polskiego).

Raphinha po tym spotkaniu podkreślał także, że Barcelona ma aktualnie znakomity zespół, zdolny do wygrywania trofeów. - Granie w Barcelona wśród tylu znakomitych zawodników jest łatwiejsze. Tu wszystko staje się prostsze. Nadal muszę wpasować się do zespołu, ale wszyscy mi w tym pomagają. Ja też chcę pomóc całej drużynie - podkreślił. - Mamy fantastyczny zespół z utalentowanymi piłkarzami. Przyszłość należy do nich. Barcelona musi w nadchodzącym sezonie walczyć o najważniejsze trofea - zakończył Brazylijczyk.