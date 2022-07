Kotwica Kołobrzeg dostała puchar od PZPN. Przywiózł go kurier. Zrobił się kwas

W ubiegłym sezonie III ligi Kotwica Kołobrzeg dopiero w ostatniej kolejce wywalczyła awans na wyższy poziom rozgrywkowy. W 34. serii gier pokonała na wyjeździe 4:3 Stołem Gniewino i zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli, premiowane awansem na poziom eWinner II ligi. Tradycyjnie beniaminkowi należał się za to puchar.

PZPN przekazał puchar Kotwicy Kołobrzeg za pośrednictwem... kuriera

Zgodnie z przyjętą tradycją, trofeum dla zwycięzcy danego poziomu rozgrywkowego przyznawane jest przy okazji pierwszego meczu drużyny w nowych rozgrywkach. Problem w przypadku Kotwicy Kołobrzeg polegał na tym, że podczas jej meczu ze Stomilem Olsztyn (0:0) nie pojawił się nikt z federacji, kto miałby wręczyć puchar. Trofeum dotarło jednak do Kołobrzegu, ale za jego dostarczenie odpowiedzialny był... kurier. Prezes Kotwicy Adam Dzik wyjaśnił, jaki był tego powód.

"Ten puchar za awans do II ligi w poprzednim tygodniu przysłał kurierem PZPN. Tradycją jest, że przedstawiciel związku wręcza taki puchar beniaminkowi przed pierwszym meczem inauguracyjnym. Niestety, nikt z obecnych władz nie przyjechał do Kołobrzegu na mecz ze Stomilem, by go oficjalnie przekazać. Maciej Mateńko wiceprezes PZPN ds. szkolenia, prezes ZZPN nie mógł być obecny, bo otwierał kurs trenerski, ale w rozmowie telefonicznej zasugerował naszemu sternikowi Adamowi Dzikowi, aby ten puchar wręczył wiceprezes ZZPN i zarazem prezes… Gwardii Koszalin. Pomysł ten nie spodobał się przedstawicielom naszych kibiców Kotwa Fans – więc nie wyraziliśmy na to zgody" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Odpowiedź prezesa ZZPN

Prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej szybko odpowiedział na wpis. W specjalnym oświadczeniu wskazał, że "pamiątkowe puchary wysyłane są do wszystkich klubów kurierem, a za wręczenie w imieniu PZPN odpowiedzialny jest prezes wojewódzkiego związku". Następnie wyjaśnił, że poinformował Adama Dzika o tym, że "osobiście wręczy to trofeum".

Następnie Mateńko wskazał, że mecz Kotwicy Kołobrzeg w pierwszej kolejce eWinner II ligi ze Stomilem Olsztyn zaplanowano na niedzielę, gdy rozpoczynała się Ogólnopolska Konferencja Trenerów UEFA PRO w Łodzi. Mateńko pełnił tam rolę organizatora i otwierającego wydarzenie.

"W środę 13.07. prezes Adam Dzik zadzwonił do mnie z informacją, że miejscowi kibice nie chcą, aby puchar wręczał Jarosław Burzak, ponieważ jest on równocześnie prezesem klubu Gwardia Koszalin, a kibice obu zespołów nie darzą się sympatią. Zapowiedziałem więc, że puchar wręczy wiceprezes ZZPN Piotr Dykiert, który przyjedzie ze Szczecina. Jednak prezes Adam Dzik poprosił mnie, aby nie przyjeżdżał, a puchar wręczy prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska, która wspiera klub, a spiker poinformuje, że robi to w imieniu wiceprezesa PZPN Macieja Mateńko" - dodał.

Na koniec prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej napisał, że "nie wie czym kierował się klub przedstawiając całą sprawę w innym świetle" i "ma swoje podejrzenia, ale nie będzie się nimi dzielić publicznie". "W całej tej sprawie czuję się po prostu oszukany. W związku z powyższym informuję, że wszelkie kwestie związane z klubem MKP Kotwica Kołobrzeg od dziś będę załatwiał wyłącznie poprzez oficjalne pisma" - dodał.