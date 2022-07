Holendrzy piszą o transferze reprezentanta Polski. "Niezły wyczyn"

Sebastian Szymański niedawno pożegnał się z rosyjskimi kibicami i otwarcie mówił o chęci zmiany klubu. Media łączyły go z klubami z Hiszpanii czy Niemiec. Wydaje się jednak, że Polak trafi do innego kraju. Informację o zainteresowaniu Feyenoordu wypożyczeniem piłkarza przekazały holenderskie media. Potwierdził to również Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

"Ten chłopak jest najlepszy ze wszystkich"

Polak ma trafić do Rotterdamu na roczne wypożyczenie. Klub w przypadku zadowolenia z zawodnika byłby zainteresowany jego wykupieniem. W tym wypadku dużo zależałoby od Dynama Moskwa. Ofensywnemu pomocnikowi zostałyby jeszcze trzy lata kontraktu, co mogłoby zahamować ewentualny transfer. Nie wiadomo także, ile trzeba byłoby zapłacić za piłkarza. Władze Dynama od dawna mówią, że chciałaby zarobić około 9-12 milionów euro.

O reprezentancie Polski piszą już holenderscy dziennikarze. Większość z nich pozytywnie komentuje umiejętności Szymańskiego. Portal voetbal4u.com przywołuje słowa Tonny'ego Bruinsa Slota, uznanego skauta i trenera piłkarskiego. "Ten chłopak jest najlepszy ze wszystkich. Musi tylko stać się trochę silniejszy fizycznie" – mówił Bruins Slot.

To samo medium przytacza, że Szymańskim zainteresowany był kilka lat temu wspomniany Ajax. "Miał na niego przygotowane podobno do dwóch milionów euro. Legia sprzedała go jednak w 2019 roku za 5,5 mln euro rosyjskiemu Dynamo Moskwa. W ciągu trzech sezonów Szymański stał się ważnym zawodnikiem i reprezentantem Polski" - czytamy w artykule.

Z kolei na portalu soccernews.nl cytowana jest wypowiedź Cristiana Willaerta. Dziennikarz piłkarski w programie ESPN Voetbal Talk pochwalił Polaka. "On jest naprawdę dobrym pomocnikiem. Ma świetną lewą nogę, świetny strzał - wiele strzałów z drugiej linii. W zeszłym sezonie strzelił 6 bramek i 9 asyst. Nie wykonuje rzutów karnych, więc wszystkie były golami z akcji". Według Willaerta Szymański idealnie pasuje do Feyenoordu.

O zainteresowaniu polskim pomocnikiem w Rotterdamie czytamy też na elfvoetbal.nl. "Feyenoord wypożyczy go na sezon z opcją zakupu. Wartość rynkowa Szymańskiego szacowana jest na czternaście milionów euro, więc byłby to niezły wyczyn" - ocenili dziennikarze.

Feyenoord w poprzednim sezonie został trzecią drużyną Eredivisie. Klub prowadzony przez Arne Slota ma również na swoim koncie finał premierowych rozgrywek Ligi Konferencji Europy, w którym Holendrzy musieli uznać wyższość AS Roma.

Szymański seniorski debiut zaliczył w 2015 roku w rezerwach Legii Warszawa, by później dołączyć do pierwszej drużyny. W Ekstraklasie rozegrał 65 spotkań, notując na swoim koncie 7 trafień i 9 asyst. W 2019 roku trafił do Moskwy, gdzie gra do dzisiaj. Ofensywny pomocnik w 2019 zyskał uznanie selekcjonera Jerzego Brzęczka i dostał powołanie do seniorskiej reprezentacji. W narodowych barwach rozegrał jak do tej pory 15 spotkań, zdobywają jedną bramkę.