Neymar zaoferowany gigantowi. Natychmiastowa odpowiedź

W ostatnich dniach francuskie media donosiły, że Neymar miał usłyszeć od władz Paris Saint-Germain, że mimo iż jego umowa obowiązuje do 2027 roku, to nikt w klubie nie wiąże z nim już przyszłości. Wszystko przez zbyt lekceważący stosunek do obowiązków, który miał odbijać się na zespole.

Neymar zaoferowany mistrzom Anglii. Reakcja natychmiastowa

Teraz władze PSG chcą, by drużyna bardziej podporządkowała się nowemu trenerowi, a z Neymarem ma to być niemożliwe. Z tego też powodu media coraz częściej donoszą o kolejnych klubach, którym Brazylijczyk jest oferowany. Ostatnio łączono go z Chelsea, a teraz z kolejnym klubem Premier League.

"L'Equipe" podaje, że Neymar został zaoferowany Manchesterowi City. Mistrzowie Anglii stanowczo odrzucili propozycję. "Le Parisien" twierdzi z kolei, że paryżanie mieli zaproponować City wymianę Brazylijczyka za Bernardo Silvę. Sęk w tym, że triumfatorzy angielskiej ligi nawet nie chcą rozpocząć dyskusji na ten temat.

"Pep Guardiola nie chce rozregulować konstrukcji swojego składu w Manchesterze poprzez przybycie takiej gwiazdy" w postaci Neymara" - dokładnie opisują dziennikarze tego drugiego medium.

Kontrakt Neymara w PSG jest ważny jeszcze przez 5 lat i choć rynkowa wartość znacząco spadła, transfer kosztowałby paryski klub sporo pieniędzy. W przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy klub musiałby wypłacić mu ponad 30 milionów euro odszkodowania. Brazylijski piłkarz do stolicy Francji trafił w 2017 roku. Do tej pory rozegrał tam 144 spotkania i zanotował w nich 100 bramek oraz 60 asyst.