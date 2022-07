Nowy trener Manchesteru United już szaleje. "Co ty ku**a robisz?"

Manchester United miał już bezpieczną pozycję. Była 87. minuta meczu, drużyna wygrywa 3:1 z Crystal Palace i piłka jest po ich stronie. Nie ma jak jej rozegrać, więc jeden z zawodników decyduje się na wycofanie do Davida de Gei. Bramkarz przyjmuje ją i wybija do przodu. Ta trafia pod nogi przeciwników, czego prawdopodobnie uniknąć chciał Erik ten Hag.

Wtedy właśnie Holedener - zdaniem zagranicznych mediów - wybuchł i krzyknął do De Gei. - Co ty ku**a robisz?! - słychać na udostępnionym w sieci nagraniu.

Manchester United zachwyca w sparingach, ale Erik ten Hag nie odpuszcza

Finalnie sytuacja ta nie doprowadziła do żadnej groźnej akcji Crystal Palace. Mecz zaś zakończył się wygraną Manchesteru United 3:1. Bramki w tym meczu zdobywali Anthony Martial, Marcus Rashford oraz Jadon Sancho. Przypomnijmy, że to kolejny już sparing, w którym pierwszy z wymienionych strzelał przeciwnikom. Wcześniej trafiał też w meczach z Melbourne City oraz Liverpoolem.

Jest to też duży sukces Erika ten Haga, dla którego są to pierwsze mecze w tym klubie. O tym, że szkoleniowiec poprowadzi Manchester United, było już wiadomo w kwietniu tego roku. Holender podpisał do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Manchester United bardzo dobrze radzi sobie w przedsezonowych sparingach. Wygrał trzy na trzy mecze. Czekają go jeszcze trzy kolejne starcia z Aston Villą (23 lipca), Atletico Madryt (30 lipca) i Rayo Vallecano (31 lipca). Premier League startuje 5 sierpnia, a dwa dni później zespół Ten Haga zagra w 1. kolejce z Brighton.