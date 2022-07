Niemcy znów o Lewandowskim. Ależ ich boli. Wyciągnęli wszystkie brudy

Robert Lewandowski dopiął swego i podpisał kontrakt z FC Barceloną. Po 8 latach odszedł z Bayernu Monachium, z którym sięgnął już po wszystko. Jego transfer jest szeroko komentowany na całym świecie. Przeważają pozytywne opinie, ale są też takie, w których Polak jest krytykowany za sposób, w jaki opuścił Bawarię.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

"Zawsze chodziło o niego i tylko o niego, o jego cele"

"Robert Lewandowski opuszcza FC Bayern Monachium w najbardziej nieprzyjemny sposób, jaki można sobie wyobrazić" - pisze w swoim komentarzu dziennikarz portalu t-online.de, David Digili, który pokusił się o ocenę zachowania i postawy Lewandowskiego.

"Przecież zawsze chodziło o niego i tylko o niego, o jego cele, o jego satysfakcję, o jego osobiste wyróżnienia i o to, jak koledzy z drużyny mogli mu najlepiej pomóc je zdobyć. Nie był w pełni zadowolony z tego, jak zespół go wspierał. 'Zaraz po ostatnim meczu byłem zły, byłem rozczarowany moją drużyną' - skarżył się Lewandowski "ESPN" po sezonie 2016/17. Przegrał wtedy walkę o koronę króla strzelców z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Z 30 bramkami, pamiętaj, z których większość została ustawiona dla niego przez kolegów z drużyny" - przytacza dziennikarz.

Digili posłużył się kilkoma innymi przykładami, które mają udowodnić jego tezę, że Lewandowski jest rzekomo samolubnym napastnikiem. Dowodem na to ma być też sytuacja z 2018 roku. Gdy Jupp Heynckes był trenerem w Monachium, doszło do nietypowej sytuacji. Lewandowski nie wytrzymał, bo w meczu z Eintrachtem Frankfurt szkoleniowiec ściągnął go przedwcześnie z boiska. Schodząc z murawy nie podał Heynckesowi ręki, co dla trenera fanatycznie przywiązanego do kultu dyscypliny musiało być wyjątkową obelgą.

- My, napastnicy, jesteśmy egoistami i myślimy o swoich golach. Wiem to z własnego doświadczenia. W Bayernie o zmianach decyduje jednak trener i każdy piłkarz musi się temu podporządkować. To ja jestem tutaj szefem - mówił wówczas po meczu szkoleniowiec. Digili ocenił, że kapitan reprezentacji Polski "sponiewierał" swojego trenera.

"Na dziedzictwo Lewandowskiego w Bayernie składają się jego bramki i tytuły, które pomógł zdobyć. Liczby. Nic więcej" - czytamy dalej w komentarzu. "Jego pomnik w Monachium nigdy nie miał mocnego, nieruchomego fundamentu, może nawet stawał się nieco bardziej chwiejny z każdym pobitym przez niego rekordem prawdziwie ukochanych klubowych legend. Prawdziwy romans, jak napisał tutaj mój kolega Patrick Mayer, nigdy nie miał miejsca między Polakiem a rekordowymi mistrzami Niemiec" - dodał jeszcze dziennikarz.