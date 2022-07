FC Barcelona nie poprzestaje na Lewandowskim. Ofensywa transferowa trwa

Jeszcze nie tak dawno wizja licznych transferów FC Barcelony była bardzo odległa. Klub posiada bowiem ogromne długi i istniało ryzyko, że jego budżet "nie zepnie się", przez co "Duma Katalonii" nie byłaby w stanie pozyskiwać nowych zawodników, jak i przedłużać kontrakty z obecnymi.

FC Barcelona nie poprzestanie na Lewandowskim. Cesar Azpilicueta kolejnym wzmocnieniem?

Wszystko zmieniło się jednak poprzez zastosowanie licznych "dźwigni finansowych". FC Barcelona szybko odzyskała płynność finansową po sprzedaży udziałów w zyskach z praw telewizyjnych, jak i niektórych spółek związanych z hiszpańskim klubem. Dzięki temu potwierdziła wcześniej wspominane transfery m.in. Francka Kessiego czy Roberta Lewandowskiego.

Na tym Barcelona prawdopodobnie się jedna nie zatrzyma. Jak twierdzi "Mundo Deportivo" ekipa z Katalonii rozpoczęła rozmowy z Chelsea i planuje kupić Cesara Azpilicuetę. Kontrakt defensora wygasa za rok, przez co będzie w stanie wykupić go za niemal symboliczną kwotę. Pierwsza oferta wynosiła trzy miliony euro, jednak kwota ta może jeszcze wzrosnąć.

Chelsea nie będzie stwarzała problemów i jest skłonne sprzedać zawodnika, jednak działacze stołecznej ekipy chcieliby wcześniej dopiąć transfer jego następcy. "Mundo" dodaje, że Barcelonie zależy na transferze Azpilicuety, bowiem Xavi poszukuje zawodnika na prawą stronę obrony, a za Hiszpanem przemawia doświadczenie, ogarnie oraz fakt, że może on również występować jako środkowy i lewy defensor.

Cesar Azpilicueta dołączył do Chelsea w sierpniu 2012 roku z Olympique'u Marsylia za ok. osiem milionów euro. Hiszpan łącznie rozegrał 474 dla londyńskiej drużyny, podczas których strzelił 17 bramek oraz zaliczył 55 asyst. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go obecnie na dziewięć milionów euro.