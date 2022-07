Morawiecki skomentował transfer Lewandowskiego do Barcelony

Robert Lewandowski dołączył już do nowych klubowych kolegów i przywitał się z piłkarzami oraz prezesem Barcelony w Miami, gdzie obecnie na zgrupowaniu przebywa "Duma Katalonii". Reprezentant Polski nie ukrywał swojej radości z transferu: - Wreszcie tutaj jestem. Bardzo się cieszę, że dołączam do Barcelony. Ostatnie dni były bardzo długie, ale w końcu umowa została zawarta - stwierdził Lewandowski w rozmowie z klubowymi mediami.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Krychowiak odpisał Lewandowskiemu. Krótki komentarz do transferu

Mateusz Morawiecki pogratulował Robertowi Lewandowskiemu. "Duma Polski w Dumie Katalonii"

Piłkarz bardzo szybko otrzymał liczne gratulacje od innych sportowców, dziennikarzy, a także premiera Polski Mateusza Morawieckiego: - Duma Polski w Dumie Katalonii. Gratulacje i powodzenia - napisał Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Nie wszyscy politycy podzielają jednak taką opinię. Wczoraj negatywnie o transferze, a mówiąc precyzyjnej o jego kwocie, wypowiedział się były polski premier Leszek Miller: - Zawsze kiedy słyszę o transferach w wysokości kilku milionów, w tym przypadku 50 milionów euro, to zadaję sobie pytanie - czy to szaleństwo się kiedyś skończy? - zastanawiał się 76-latek.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Media: Prezentacja Lewandowskiego została przełożona. Ujawniono powody

Nie zmienia to faktu, że Robert Lewandowski został dzięki temu najdrożej sprzedanym polskim piłkarzem w historii. Wcześniej rekord należał do Krzysztofa Piątka, którego AC Milan wykupił z Geoni za ok. 35 milionów euro.

Były atakujący Bayernu Monachium opuścił ekipę Bawarczyków po bardzo dobrym okresie. Lewandowski łącznie rozegrał 375 meczów, podczas których zdobył 344 bramki oraz zaliczył 77 asyst. Reprezentant Polski ustanowił także wiele rekordów, stając się m.in. zawodnikiem z największą liczbą goli w jednym sezonie Bundesligi - 41.