Polskie kluby poznały potencjalnych rywali w III rundzie el. LKE. Szczęście Lecha, pech Pogoni

Polskie kluby będą w komplecie rywalizować w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zmierzy się z gruzińskim Dinamo Batumi, a Raków Częstochowa będzie rywalizować z Astaną. Z kolei Lechia Gdańsk ma przed sobą dwumecz z Rapidem Wiedeń, natomiast Pogoń Szczecin będzie walczyć o awans z duńskim Broendby.

Trudne zadanie Pogoni, nieco łatwiejsze dla Lecha i Rakowa. Znamy rywali polskich drużyn w III rundzie Ligi Konferencji Europy

Poznaliśmy rywali polskich zespołów w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Zgodnie z przewidywaniami najlepszą sytuację ma Lech Poznań, który zagra ze zwycięzcą meczu Vikingur Reykjavík (Islandia) / The New Saints FC (Walia). Mistrzowie Walii rywalizowali z Legią Warszawa w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów w sezonie 2013/2014 i w obu spotkaniach lepsza okazała się drużyna z Polski (3:1 i 1:0). Legia wygrała także z Vikingurem w sezonie 1972/1973 w 1/16 finału Pucharu Zdobywców Pucharów. Pierwszy mecz w III rundzie Lech Poznań zagra na wyjeździe.

Jeśli Raków Częstochowa przejdzie FK Astanę, to w trzeciej rundzie el. LKE zagra ze zwycięzcą dwumeczu FC Spartak Trnava (Słowacja) / Newtown AFC (Walia) i rozpocznie rywalizację na wyjeździe. To właśnie Spartak wyeliminował Legię Warszawa w sezonie 2018/2019 w II rundzie el. Ligi Mistrzów. Dużo trudniejsze zadanie czeka Pogoń Szczecin, ponieważ jeśli wyeliminuje duńskie Brondby, to zagra w kolejnej rundzie z FC Basel (Szwajcaria) lub Crusaders (Irlandia Północna). Pewnym atutem może być rozpoczęcie dwumeczu na własnym stadionie.

Klub ze Szwajcarii ma jednak bardzo dobry bilans z polskimi drużynami i wygrał pięć z sześciu meczów w europejskich pucharach. Czterokrotnie rywalizację z FC Basel przegrywał Lech Poznań, odpowiednio w III rundzie el. Ligi Mistrzów i w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2015/2016.

Równie niewygodnego przeciwnika w trzeciej rundzie Ligi Konferencji Europy będzie mieć Lechia Gdańsk. Zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka zagra w tej części eliminacji z wygranym dwumeczu Áris Limassol (Cypr) / Neftczi Baku (Azerbejdżan), jeśli wyeliminuje Rapid Wiedeń. W tym wypadku gdańszczanie rozpoczęliby rywalizację na wyjeździe. Klub ze stolicy Azerbejdżanu grał z Widzewem Łódź w I rundzie el. Ligi Mistrzów w sezonie 1997/1998 i wyraźnie przegrał dwumecz (2:0 i 8:0 dla Widzewa).

Pary polskich drużyn w III rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy:

Lech Poznań (Polska) / Dinamo Batumi (Gruzja) - Vikingur Reykjavík (Islandia) / The New Saints FC (Walia),

/ Dinamo Batumi (Gruzja) - Vikingur Reykjavík (Islandia) / The New Saints FC (Walia), Raków Częstochowa (Polska) / FK Astana (Kazachstan) - FC Spartak Trnava (Słowacja) / Newtown AFC (Walia),

/ FK Astana (Kazachstan) - FC Spartak Trnava (Słowacja) / Newtown AFC (Walia), Pogoń Szczecin (Polska) - Brondby (Dania) / FC Basel (Szwajcaria) / Crusaders (Irlandia Północna),

- Brondby (Dania) / FC Basel (Szwajcaria) / Crusaders (Irlandia Północna), Lechia Gdańsk (Polska) / Rapid Wiedeń (Austria) - Áris Limassol (Cypr) / Neftczi Baku (Azerbejdżan).

Mecze drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy odbędą się odpowiednio 21 i 28 lipca. W kolejnej rundzie spotkania są zaplanowane na 4 i 11 sierpnia. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z meczów polskich zespołów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.