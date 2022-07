Podolski apeluje do kibiców Górnika. "Wszystko, co do tej pory zrobiłem"

Kilka dni temu ruszył nowy sezon ekstraklasy. Niemal wszystkie drużyny mają już za sobą pierwsze spotkania. Na swój mecz czekają jeszcze piłkarze Górnika Zabrze. Ekipa prowadzona przez Bartoscha Gaula zmierzy się z Cracovią w poniedziałek o 19:00.

"Teraz jestem tu z wami! Jeden z was!"

Przed pierwszym meczem sezonu głos zabrał najbardziej utytułowany zawodnik Górnika - Lukas Podolski. Były reprezentant Niemiec zwrócił się bezpośrednio kibiców, których prosił o wsparcie w nowym cyklu.

- Przed nami nowy sezon i pierwszy mecz Naszego Górnika… - zaczął Podolski na Twitterze. - Wiem, że przez ostatnie lata, przeżywaliście wiele rozczarowań, ale teraz jestem tu z wami! Jeden z was! Mamy plan na przyszłość, nie będę obiecywać od razu sukcesu, ale powoli do góry - dodawał piłkarz, który przed rokiem trafił do Zabrza.

- Wszystko, co do tej pory zrobiłem i jeszcze zrobię, robię dla Górnika i dla Was: najlepszych kibiców w Polsce! Jednak Wasza pomoc jest tu potrzebna, wsparcie na trybunach! Musimy zagrać do jednej bramki, My na boisku, Wy na stadionie u Nas w domu! Mam nadzieję, że będziecie - zachęcał do kibicowania ofensywny pomocnik.

Miniony sezon w ekstraklasie Górnik Zabrze zakończył na ósmym miejscu w ligowej tabeli. Bilans ekipy to po 13 zwycięstw i porażek oraz 8 remisów. Podolski zagrał w 28 spotkaniach, w których strzelił 9 bramek i zaliczył 8 asyst.