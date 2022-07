Sebastian Szymański blisko nowego klubu. Ani Niemcy, ani Hiszpania

Sebastian Szymański w Dynamie Moskwa gra od 2019 roku. W poprzednie sezonie zdobył sześć bramek i osiem asyst w 27 spotkaniach. Choć jest związany z rosyjskim klubem kontraktem do 30 czerwca 2026 roku, już niedługo może zmienić barwy. Jak donoszą holenderskie media, Polak ma trafić na wypożyczenie do Feyenoordu Rotterdam.

Szymański na rok wypożyczenia w Feyenoordzie z możliwością przedłużenia

Szymański niedawno pożegnał się z rosyjskimi kibicami i otwarcie mówił o chęci zmiany klubu. Media łączyły go z klubami z Hiszpanii czy Niemiec. Wydaje się jednak, że Polak trafi do innego kraju. Informację o zainteresowaniu Feyenoordu wypożyczeniem piłkarza przekazały holenderskie media. Potwierdził to również Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

Polak ma trafić do Rotterdamu na roczne wypożyczenie. Klub w przypadku zadowolenia z zawodnika byłby zainteresowany jego wykupieniem. W tym wypadku dużo zależałoby od Dynama. Ofensywnemu pomocnikowi zostałyby jeszcze trzy lata kontraktu, co mogłoby zahamować ewentualny transfer. Nie wiadomo także, ile trzeba byłoby zapłacić za piłkarza. Władze Dynama od dawna mówią, że chciałaby zarobić około 9-12 milionów euro.

Feyenoord w poprzednim sezonie został trzecią drużyną Eredivisie. Klub prowadzony przez Arne Slota ma również na swoim koncie finał premierowych rozgrywek Ligi Konferencji Europy, w którym Holendrzy musieli uznać wyższość AS Roma.

Szymański zaczynał w Białej Podlaskiej, skąd pochodzi. Seniorski debiut zaliczył w 2015 roku w rezerwach Legii Warszawa, by później dołączyć do pierwszej drużyny. W Ekstraklasie rozegrał 65 spotkań, notując na swoim koncie 7 trafień i 9 asyst. W 2019 roku trafił do Moskwy, gdzie gra do dzisiaj. Ofensywny pomocnik w 2019 zyskał uznanie selekcjonera Jerzego Brzęczka i dostał powołanie do seniorskiej reprezentacji. W narodowych barwach rozegrał jak do tej pory 15 spotkań, zdobywają jedną bramkę.

