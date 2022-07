Joana Laporta osobiście powitał Roberta Lewandowskiego w Miami. I to jak [WIDEO]

- Ostatnie dni były bardzo długie, ale ostatecznie umowa została zawarta. Teraz mogę skupić się na nowym rozdziale i wyzwaniach w moim życiu. Jestem facetem, który chce wygrywać nie tylko mecze, ale także tytuły. Mam nadzieję, że od początku sezonu zaczniemy od zwycięstwa i pójdziemy po tytuł - powiedział Robert Lewandowski klubowym mediom. To zaraz po tym, jak dołączył do FC Barcelony w Miami.

Prezes Barcelony serdecznie powitał Roberta Lewandowskiego w Miami

Kapitan reprezentacji Polski od kilku godzin jest głównym bohaterem mediów społecznościowych jednego z najlepszych zespołów piłkarskich na świecie. Katalończycy godnie chcieli przywitać najlepszego strzelca świata z 2021 roku. Dlatego też na pierwszym spotkaniu nie zabrakło Joana Laporta.

Prezes katalońskiego klubu z serdecznym uśmiechem podał rękę 33-letniemu napastnikowi, a następnie obaj się uściskali. Była też chwila na krótką wymianę zdań. A to wszystko uwiecznione zostało przez fotoreporterów. Około godziny 13:00 polskiego czasu Lewandowski powinien zostać oficjalnie przywitany przez klub. Wcześniej przejdzie testy medyczne.

- Zawsze chciałem grać w La Lidze i wielkim klubie. To kolejny krok. Możliwość, którą otrzymałem, było także nowym wyzwaniem w moim prywatnym życiu. Wiem, że Barcelona to dla mnie czas powrotu na dobrą drogę. Jestem tutaj też po to, aby pomóc Barcelonie być na szczycie i zdobyć tak wiele tytułów, jak będzie to możliwe - podkreślał Lewandowski po dotarciu na zgrupowanie Barcy w USA.

Oficjalna prezentacja kapitana reprezentacji Polski, ta "właściwa", na Camp Nou i z dużym rozmachem, ma się odbyć w pierwszych dniach sierpnia, gdy zespół wróci z tournee po USA. W międzyczasie Robert Lewandowski wróci jeszcze na chwilę do Monachium, bo obiecał odpowiednie pożegnanie ze swoich dotychczasowym klubem.