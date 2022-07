Pierwsze zdjęcie Lewandowskiego w barwach Barcelony. "Oh. My. God."

Pod koniec ubiegłego tygodnia jasne stało się, że Robert Lewandowski odchodzi z Bayernu Monachium i zostanie piłkarzem FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski udał się do Miami, gdzie odbywa się właśnie zgrupowanie jego nowego klubu. Oficjalna prezentacja, z udziałem kibiców, ma odbyć się w Barcelonie na początku sierpnia, ale już teraz Lewandowski został zaprezentowany w mediach społecznościowych katalońskiego klubu.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

"Ostatnie dni były bardzo długie, ale ostatecznie umowa została zawarta"

Dla Barcelony pojawienie się polskiego snajpera w drużynie to wielkie wydarzenie. Od kilku godzin Lewandowski przejął media społecznościowe Barcelony. - Cules, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Barcelony - słyszymy na pierwszym filmiku z udziałem 33-latka. - Forca Barca! - dodał jeszcze.

W jednym z postów na Twitterze widzimy też zdjęcie Lewandowskiego ubranego już w barwy swojego nowego zespołu. Dodajmy: pierwsze takie zdjęcie. - Oh. My. God. - napisano w tweecie, co w tłumaczeniu na język polski oznacza wymowne podekscytowanie: "O mój Boże".

- Ostatnie dni były bardzo długie, ale ostatecznie umowa została zawarta. Teraz mogę skupić się na nowym rozdziale i wyzwaniach w moim życiu. Jestem facetem, który chce wygrywać nie tylko mecze, ale także tytuły. Mam nadzieję, że od początku sezonu zaczniemy od zwycięstwa i pójdziemy po tytuł - powiedział klubowym mediom były już piłkarz Bayernu.

- Zawsze chciałem grać w La Lidze i wielkim klubie. To kolejny krok. Możliwość, którą otrzymałem, było także nowym wyzwaniem w moim prywatnym życiu. Wiem, że Barcelona to dla mnie czas powrotu na dobrą drogę. Jestem tutaj też po to, aby pomóc Barcelonie być na szczycie i zdobyć tak wiele tytułów, jak będzie to możliwe - podkreślił Lewandowski.

Na poniedziałek zaplanowane są testy medyczne Roberta Lewandowskiego, po których zwiąże się on z Barcą trzyletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. Na jego bazie ma zarabiać około 9 milionów euro netto rocznie. Tego samego dnia o godzinie 19:00 czasu polskiego (13:00 lokalnego) odbędzie się pierwsze "oficjalne przywitanie" polskiego napastnika w nowym klubie.

Na razie na obiektach Barca Academy w Miami, gdzie niedługo później Lewandowski będzie również trenował po raz pierwszy z nowym zespołem. Oficjalna prezentacja kapitana reprezentacji Polski, ta "właściwa", na Camp Nou i z dużym rozmachem, ma się odbyć w pierwszych dniach sierpnia, gdy zespół wróci z tournee po USA.