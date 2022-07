Barcelona zostanie na lodzie? Chelsea planuje "zemstę"

Jules Kounde jest jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Jak dotąd zainteresowanie piłkarzem Sevilli wyraziło kilka europejskich klubów. Jeszcze do niedawna media donosiły, że najpoważniejszym kandydatem do zakontraktowania go jest FC Barcelona, a na sam transfer naciska Xavi Hernandez. Co więcej, negocjacje z obecnym pracodawcą 23-latka miał nadzorować prezydent katalońskiego zespołu Joan Laporta. To właśnie ten fakt miał świadczyć o tym, że Kounde stał się priorytetem dla Barcelony. Jednak na drodze do finalizacji transakcji, może stanąć klub z Premier League.

Chelsea blisko pozyskania Julesa Kounde. Barcelona w tarapatach

Mowa o Chelsea. Celem angielskiego zespołu na letnie okno transferowe, jest wzmocnienie linii defensywnej drużyny po tym, jak klub opuścił Andreas Christensen (przeszedł do FC Barcelony) i Antonio Rudiger (zasilił szeregi Realu Madryt). Ten plan udało się zrealizować połowicznie. Bowiem w sobotę ogłoszono pozyskanie Kalidou Koulibaly'ego z Napoli. Teraz priorytetem dla Chelsea stało się sprowadzenie Kounde.

To już druga próba ściągnięcia tego obrońcy. Pierwszą angielski klub podjął przed rokiem - wówczas wydawało się, że 23-latek przeniesie się na Stamford Bridge za 50 milionów euro, ale jego pracodawca niespodziewanie podniósł wymagania o 15 milionów euro, co zmusiło Anglików do przerwania negocjacji.

Teraz media wskazują, że w końcu może udać się pozyskać 23-latka. O tym przekonuje także Manu Sainz. Dziennikarz ujawnił, że "Francuz jest bliski dołączenia do Chelsea. Jeśli nie dojdzie do nagłego zwrotu akcji, wówczas piłkarz zostanie zakontraktowany. Co więcej, władze angielskiego klubu wierzą, że umowa zostanie zawarta w przyszłym tygodniu" - czytamy na Twitterze Sainza. Dziennikarz poinformował również, że szkoleniowiec Barcelony przeprowadził rozmowę z Kounde i przekonał go do zmiany barw. Tylko że silniej na transfer naciska Chelsea.

Jak podkreśla brytyjski portal express.co, w ten sposób angielski zespół chce "dokonać zemsty" na wicemistrzach Hiszpanii. Bowiem wcześniej to Katalończycy pokonali ich w wyścigu o Raphinię.

Jednak inne zdanie na temat przyszłości Kounde ma redakcja hiszpańskiego "Sportu". Według tego źródła Barcelona nadal stara się pozyskać Francuza i jest na jak najlepszej drodze do realizacji tego celu. "Aktualnie wicemistrzowie Hiszpanii poszukują odpowiedniej strategii, która pozwoli im sfinalizować ten transfer" - czytamy na stronie.

Barcelona liczy na to, że uda im się przekonać Sevillę do obniżenia kwoty odstępnego. Ta wynosi 90 milionów euro. Obecny pracodawca 23-latka jest skłonny zmniejszyć ją do 65-70 milionów euro, ale to nadal kwota nieosiągalna dla katalońskiego klubu. W związku z powyższym wicemistrzowie Hiszpanii opracowali już nowy plan - chcą przekonać Sevillę do zmniejszenia tej sumy zrzekając się 25% praw do Jeana-Claira Todibo z Nicei, którym zainteresowany jest klub z Andaluzji. W ten sposób obniżyłoby to także cenę Todibo dla Sevilli.

Na transfer Kounde do Barcelony naciskają również sympatycy katalońskiego klubu. Kilka dni temu dziennik "Sport" zapytał kibiców, którego z zawodników przymierzanych do letniego transferu do Barcy, klub z Camp Nou potrzebuje najbardziej. Wówczas na pierwszym miejscu fani Blaugrany wskazali Roberta Lewandowskiego - 50 procent głosów. Z kolei tuż za nim znalazł się wspomniany Francuz. Aż 26 procent sympatyków Barcelony uznało, że to właśnie on w pierwszej kolejności powinien wzmocnić drużynę wicemistrzów Hiszpanii.