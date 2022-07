Rybus przeprasza za swoje zachowanie. Rosjanie mogą go ukarać. "Totalna głupota"

W sobotnim meczu Maciej Rybus najpierw sfaulował Darko Todorovicia, później w nerwach wykopał piłkę, a na koniec wdał się w przepychankę. Gdy sytuacja się uspokoiła, sędzia wyliczył Rybusowi przewinienia i pokazał mu dwie żółte kartki, a na koniec czerwoną. W rosyjskich mediach na Polaka spadła duża krytyka.

Guillermo Abascal, szkoleniowiec Spartaka, odniósł się do zachowania Rybusa, który w fatalnym stylu rozpoczął sezon w lidze rosyjskiej. Polak był antybohaterem meczu 1. kolejki, wylatując z boiska w 41. minucie.

- Zrozumiał, co zrobił. Od razu po meczu przeprosił kolegów za swoje zachowanie. Jestem przekonany, że w przyszłości się poprawi i zrobi wszystko, by udowodnić, że to był tylko wypadek przy pracy. Maciej Rybus to wielki profesjonalista i że to już się więcej nie powtórzy - po meczu Spartaka Moskwa z Achmatem Grozny powiedział trener stołecznej drużyny.

- To były trzy przewinienia. To musiało się zakończyć czerwoną kartką. Maciej zawiódł swoich kolegów - powiedział były piłkarz Spartaka i reprezentacji Rosji, Walerij Kieczinow.

- Co tutaj w ogóle komentować? To bezdyskusyjna czerwona kartka. To zachowanie to totalna głupota ze strony Rybusa - dodał inny były zawodnik Spartaka, Nikita Bażenow.

Rybus skrytykowany za swoje zachowanie

- Czy ukarzemy Rybusa? Nie wiem, poza tym takie sprawy zostają w klubie. Maciej popełnił duży błąd, ale już za niego przeprosił. Jestem przekonany, że wyciągnie wnioski na przyszłość - powiedział po meczu Abascal.

"Spartak zastanawia się nad złożeniem skargi na sędziego, ale powinien to dobrze przemyśleć. W tej sytuacji Rybus powinien przede wszystkim winić siebie" - czytamy w dzienniku "Sport Ekspress".

- Zachowanie piłkarza na boisku i to, jak podchodzi do przepisów, dużo o nim mówi. Rybus nie wystawił sobie dobrego świadectwa. To doświadczony zawodnik i tego typu zachowania są w jego przypadku nie do zaakceptowania - skomentował były trener Spartaka, Anatolij Byszowiec.

Mecz zakończył się remisem 1:1. W doliczonym czasie pierwszej połowy bramkę dla Achmata zdobył Artiom Timofiejew, a w 84. minucie wyrównał Victor Moses. Rybus to pierwszy od 2010 roku zawodnik Spartaka, który wyleciał z boiska w 1. kolejce sezonu. Ostatni raz doświadczył tego Aleksandr Szeszukow w derbach z Dinamem (0:1).