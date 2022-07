"Jakby Skórasia kupili". Barcelona zawaliła moment ogłoszenia Lewandowskiego

Oficjalna strona FC Barcelony potwierdziła, że osiągnęła porozumienie z Bayernem Monachium w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Do finalizacji transakcji pozostaje jedynie przejście testów medycznych przez napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

"To dla Roberta było najważniejsze". Dlatego Lewandowski wybrał Barcelonę

Internauci zareagowali na transfer Roberta Lewandowskiego. Zwrócili uwagę na jeden fakt

Komunikat Barcelony nie umknął rzecz jasna użytkownikom Twittera. Wszyscy podzielali entuzjazm z powodu tego ruchu, lecz niektórzy zwrócili także uwagę na bardzo skromny wpis opublikowany w mediach społecznościowych. Informację zajawiono czarnym ekranem, na którym widniał napis "announce" ("ogłoszenie" w języku polskim - przyp. red.). Dziwi to, nawet gdy weźmiemy pod uwagę, że jest to oświadczenie o porozumieniu, a nie ogłoszenie Lewandowskiego jako piłkarza Barcelony.

"Ogłoszenie Lewandowskiego w social media Barcelony efektowne jakby kupili Skórasia" - napisał dziennikarz "Super Expressu" Konrad Marzec, który zwrócił uwagę na to, że klub już wcześniej mógł wszystko przygotować.

- Takie "announce" to ja sobie mogę zrobić z faktu, że dojechałem dziś pociągiem na Podlasie. Chyba trochę czasu mieli, by się przygotować. Kompromitująca dla Barcelony forma ogłoszenia transferu najlepszego piłkarza świata - rozwinął wątek Manager ds. Komunikacji w Ekstraklasie Bartek Orzechowski.

Innu eksperci zwracali uwagę, że jeszcze jakiś czas temu dołączenie polskiego zawodnika do Barcelony wydawało się bardzo mało prawdopodobne: - Barcelona i polski piłkarz? Myślałem, że to niemożliwe, a tutaj Polak przychodzi w glorii jednej z największych gwiazd na świecie, jako wielki hit transferowy, z czołówką na każdym piłkarskim portalu na świecie. Lekkie wzruszenie - napisał Przemysław Michalak z Weszło.

- Przeczytałem to. Wyszedłem z pokoju. Wróciłem. I jeszcze raz przeczytałem. What a time to be alive - dodał dziennikarz Eleven Sports Marcin Gazda.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Barcelona z Lewandowskim będzie potężna. "To nie są leszcze". Xavi tworzy potwora

- Nikogo nie powinno dziwić szaleństwo panujące wokół Roberta Lewandowskiego. W Barcelonie będzie pisał piękną historię polskiego sportu. Jedna refleksja: nie wypada nie kibicować RL9. Tych ze złą wolą nie liczę - podsumował transfer Lewandowskiego dziennikarz TVP Sport Piotr Jagiełło.