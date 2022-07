Były reprezentant Polski szczerze o dzieciństwie. "Był problem z kasą, jedzeniem"

Pod koniec czerwca Wieczysta Kraków zrobiła kolejny krok na szczeblu centralnym i wywalczyła awans do III ligi. Podopieczni Franciszka Smudy pokonali rezerwy Termaliki Bruk-Bet Nieciecza w dwumeczu barażowym 7:0. Strzelcem jednego z goli był Radosław Majewski. Były reprezentant Polski, mimo 35 lat na karku, nie zamierza rezygnować z kariery piłkarskiej i nadal będzie występował w barwach krakowskiej drużyny, o czym poinformował w ostatniej rozmowie z Super Expressem.

W październiku 2021 roku Majewski otworzył wraz z żoną restaurację w Pruszkowie. Choć nie planuje jeszcze rezygnować z gry, to nowy biznes ma być dla niego "łagodnym przejściem z kariery piłkarskiej na emeryturę", o czym przekonywał w rozmowie z dziennikarzami. - Czy widzę światełko w tunelu? Trochę tak, bo mam już swoje lata. Wiele też zależy od tego, czy znajdzie się klub, który cię zatrudni i jak dużo masz pasji. Ja mam jej wiele. Ale wiem, że warto mieć zabezpieczenie - przyznał 35-latek.

Wspomniane "zabezpieczenie" jest szczególnie ważne dla Majewskiego oraz jego rodziny. Choć teraz stać go na dostatnie życie, to nie zawsze tak było. Piłkarz wyjawił, że ma za sobą trudne dzieciństwo, kiedy to brakowało pieniędzy na podstawowe artykuły. W związku z tym podjął decyzję o nowej inwestycji, która ma zapewnić jego rodzinie życie na odpowiednim poziomie, by uniknąć sytuacji sprzed wielu lat.

- Ja jestem z biednej rodziny. Był problem z kasą, jedzeniem, ubraniami, wyjazdem na wycieczkę. Jeździliśmy do dziadka, od którego braliśmy ziemniaki. Z kolei wujek ma hurtownię oleju, więc do niego też chodziliśmy. [...] Jak pieniądze przychodziły 10 każdego miesiąca, to 12 już trzeba było kupować na zeszyt. Chciałem mieć taki komfort, żeby nie musieć się zastanawiać, czy mogę pójść do sklepu i kupić coś dzieciom. Restauracja to trudny biznes, ale postanowiliśmy spróbować - oznajmił.

Radosław Majewski jest wychowankiem Znicza Pruszków. W trakcie wieloletniej kariery grał m.in. dla takich klubów, jak: Polonia Warszawa, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Nottm Forest i Western Sydney. Z ostatniej z wymienionych drużyn przeniósł się jesienią 2020 roku do Wieczystej Kraków.