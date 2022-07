Lewandowski w Barcelonie, a Tomaszewski krytykuje. "Pieniądze, twarz i honor"

Wielotygodniowa saga z Robertem Lewandowskim jest już zakończona. Bayern Monachium przystał na ofertę Barcelony, dzięki której zarobi na Polaku 50 milionów euro, a konkretniej 45 milionów euro podstawy i pięć milionów euro bonusów. Christian Falk, dziennikarz "Bilda" ujawnił, że Bayern otrzymał aż trzy oferty od Barcelony w piątek: 40 mln euro podstawy plus 10 mln euro bonusów, 45 mln euro oraz 45 mln euro podstawy plus 5 mln euro bonusów.

Jan Tomaszewski w ostrych słowach skomentował transfer Roberta Lewandowskiego. - To najbardziej nieprofesjonalny transfer w historii jeśli chodzi o zawodnika światowego formatu - stwierdził Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". - Robert zachował się jak dziecko w piaskownicy. Na zgrupowaniu reprezentacji Polski wypalił, że ma dość, to było nieprofesjonalne - dodał.

Tomaszewski: To nie był poker, to była gra w Piotrusia Pana

Zdaniem Tomaszewskiego, największy wpływ na decyzję Lewandowskiego miał Pini Zahavi. - Dał się podpuścić swojemu menedżerowi i działaczom Barcelony. To nie był poker, to była gra w Piotrusia Pana. Działacze Bayernu pokazali Lewandowskiemu miejsce w szyku i jeszcze na tym zyskali. Pieniądze, twarz i honor. Powiedzieli basta, żadnych rozmów, nie ma zgody na futbolowy szantaż - podkreślił Tomaszewski.

Kulesza komentuje transfer Lewandowskiego. "Już na starcie zapisze się w historii"

Zdaniem byłego bramkarza, sprawa transferu może źle odbić się na dyspozycji Lewandowskiego przed mundialem w Katarze. - Cieszę się, że ta saga się zakończyła, bo w naszym interesie leży, żeby Robert miał komfort psychiczny. Mnie guzik obchodzi, czy on będzie grał w Bayernie czy Barcelonie, mnie interesuje Robert w reprezentacji Polski. Ma poprowadzić naszą drużynę do sukcesu w MŚ w Katarze. 50 dni niepewności na pewno nie wpłynęło dobrze na jego samopoczucie - zakończył Tomaszewski.

Robert Lewandowski podpisze kontrakt z FC Barceloną, ważny do końca czerwca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że Katalończycy ogłoszą transfer Lewandowskiego w weekend, a sam zawodnik poleci z nowym zespołem na przedsezonowe tournee do Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobny debiut na Camp Nou nastąpi 7 sierpnia w meczu z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera.