Rosjo, patrz i płacz. Klęska rosyjskiego sportu przed trybunałem w Lozannie

Po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie wszystkie rosyjskie drużyny oraz reprezentacje zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek. W związku z działaniami Władimira Putina kadra Rosji nie mogła zagrać między innymi w barażach o mundial z Polską.

CAS podtrzymał decyzję FIFA i UEFA. Europejskie rozgrywki nie dla Rosjan

Rosjanie jednak nie zamierzali odpuszczać w sprawie walki o przywrócenie rosyjskich klubów do europejskich pucharów, a nawet liczyli, że uda się ich przywrócić do mistrzostw świata w Katarze. Złożyli odwołanie do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Sąd jednak podtrzymał zawieszenie Rosjan.

Nie uargumentowano to jednak jedynie faktem, że Rosja napadła na Ukrainę. W uzasadnieniu napisano, że trybunał podjął decyzję m.in. na podstawie "równowagi interesów". Uznano, że rosyjskie kluby jak najbardziej mają interes w tym, żeby grać w rozgrywkach europejskich. Jednakże w interesie UEFA leży "utrzymanie i zapewnienie sprawnego przebiegu rozgrywek, gwarantując bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym stronom".

Mówiąc krótko, sąd uznał, że udział Rosjan w zawodach zagrażałby bezpieczeństwu, nie tylko na stadionie i w jego okolicach. Zauważono, że mogłoby to spowodować protesty chociażby federacji zrzeszonych w UEFA. Przypomnijmy, że chociażby Polacy odmówili gry z Rosją w barażach o mundial. Według CAS nic nie zmieniłoby przeniesienie meczu na neutralny grunt.

"Jest wysoce wątpliwe, czy wzmocnione środki bezpieczeństwa byłyby wystarczające do zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim zainteresowanym stronom (zawodnicy, sztab trenerski, personel zespołu, funkcjonariusze, pracownicy ochrony itp.). Należy zauważyć, że kwestia bezpieczeństwa wykracza daleko poza granice boiska i stadionu, ponieważ dotyczy to całego miasta goszczącego. Ponadto zakłócenie połączeń lotniczych z Rosji zagroziłoby możliwości dotarcia zespołów apelanta [czyli drużyn rosyjskich – red.] do wybranego miasta goszczącego" – napisano.

W końcu sąd uznał również, że UEFA mogłaby się mierzyć z bojkotem klubów z innych państw, gdyby do rozgrywek wróciły rosyjskie ekipy. To generowałoby duże straty. "Wszystkie powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że obecność drużyn apelującego groziłaby stworzeniem sytuacji, która miałaby destrukcyjny, dewastujący wpływ na integralność rozgrywek oraz ich prawidłowy i bezpieczny przebieg, zagrażając tym samym celom i interesom UEFA, a także interesom innych stron i wszystkich zaangażowanych interesariuszy" – czytamy.

Dodatkowo Rosjanie próbowali wykazać, że decyzja UEFA wywoła "nieodwracalne szkody". Jednak i tutaj ich argumentacja nie spotkała się z uznaniem. CAS uznał, że Rosjanie nie mogą przywoływać tego, że nie zdobędą punktów do rankingu, ponieważ te zależą od osiąganych wyników, a ich nie da się przewidzieć. Aspekt finansowy również został odrzucony. Rosjanie twierdzili, że stracą sponsorów i wpływy, ale sąd odpowiedział, że nie jest to szkoda nieodwracalna.

Biorąc to wszystko pod uwagę CAS odrzucił apelację Rosjan. Co do sprawy przeciwko FIFA, to CAS przedstawił bardzo podobne argumenty. Warto przypomnieć w tym miejscu słowa Michaiła Prokopiet, prawnik reprezentujący rosyjską stronę podczas obrad. Był on całkiem pewny swego. W idealnym świecie Rosja mogłaby jeszcze zagrać w finałach mistrzostw świata, które rozpoczną się w listopadzie. Wystarczy w tym celu pozytywna decyzja Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego w Lozannie – mówił. Winę na niekorzystny wyrok zrzuci zapewne na "antyrosyjską histerię", o której już wspomniał. - Na świecie są silne nastroje antyrosyjskie, wszędzie przebywają miliony ukraińskich uchodźców. Wszyscy zwracają uwagę, że nikt nie wie, jak ze względu na panujące okoliczności może przebiegać mecz z udziałem Rosji. I nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Można wyobrazić sobie wszystko - nawet masowe protesty i zamieszki - podsumował Prokopiet.

Rosyjscy lekkoatleci dalej zawieszeni

Jakby tego było mało, nie po myśli Rosjan poszła też sprawa zawieszenia ich lekkoatletów. Ogólnorosyjska Federacja Lekkoatletyki (VFLA) będzie zawieszona do listopada. World Athletics przedłużyło zawieszenie, które trwa od 2015 roku z powodu skandalu antydopingowego. Międzynarodowa federacja ma nadzorować wprowadzanie w VFLA planu naprawczego.