Eksperci z całego świata podzieleni ws. Lewego. "Złota Piłka bliżej" i "Krok w tył"

Transferowy hit lata stał się faktem. Robert Lewandowski przenosi się z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Zamieszanie z odejściem Polaka do Katalonii trwało kilka tygodni.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemiecki głos o transferze Lewandowskiego:

Zapytaliśmy ekspertów z całego świata, co sądzą o transferze Lewandowskiego do Barcelony. Zadaliśmy im trzy pytania:

Czy to dobre rozwiązanie dla katalońskiego klubu?

Czy dla Lewandowskiego to słuszny kierunek?

Jak w tej sytuacji odnajdzie się Bayern?

Thierry Boon, Holandia, redakcja NOS Sport

To dobry transfer dla Barcelony. Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Jest lepszy niż Aubameyang i Depay. Xavi przyszedł do Barcelony i poradził sobie, korzystając z kilku nowych twarzy. Dla hiszpańskiego trenera transfer Lewandowskiego jest szczególnie ważny, bo to napastnik, który potrafi zakończyć każdy atak golem.

Również dla Polaka to dobry ruch. Teraz albo nigdy. Nie jest tak młody jak np. Erling Haaland. Życie w Barcelonie jest niesamowite. Ale Lewandowski musi być uważny i skupiony. Frank de Boer powiedział kiedyś, że w czasie jego pobytu w Hiszpanii w każdy weekend przyjeżdżali znajomi, których musiał zabierać do ładnych miejsc na mieście, a jego koncentracja na futbolu nie była już odpowiednia.

Tomas da Cunha, Portugalia, Eleven Sports

Jeśli pragnieniem Lewandowskiego jest gra dla Barcelony to myślę, że to dobry ruch dla klubu. Jest jednym z najlepszych napastników na świecie i może zagrać dwa-trzy sezony na świetnym poziomie. Inną kwestią jest fakt, że Barcelona w tej chwili ma problemy finansowe, a będzie musiała wydać mnóstwo pieniędzy na piłkarskiego weterana.

Oczywiście Lewandowski ma większe szanse na zdobycie trofeów z Bayernem niż z Barceloną, ale prawdopodobnie chce spróbować nowego wyzwania. Barcelona to zawsze Barcelona. Polak będzie jedną z gwiazd katalońskiej drużyny. Będzie mógł się wykazać w innej lidze niż niemiecka.

Myślę, że Julian Nagelsmann będzie korzystał z Sadio Mane w roli środkowego napastnika. Senegalczyk jest innym piłkarzem niż Polak, ale Bayern ma też zawodników do konstruowania ataku i zdobywania wielu bramek bez Lewandowskiego. Pomimo znaczenia kapitana reprezentacji Polski, jego nieobecność nie powinna być dużym problemem.

Therese Stroemberg, Szwecja, Sport Expressen

To bez wątpienia dobry transfer dla Barcelony. Klub potrzebuje niezawodnego napastnika, a Lewandowski jest jednym z najlepszych na świecie. Myślę też, że Xavi ma wiele do powiedzenia w kwestii transferów. Niepokoi jedynie fakt, że Lewandowski kończy w sierpniu 34 lata i nie wiadomo, jak długo utrzyma wysoką formę. Z drugiej strony jego doświadczenie i jakość będą wielkim wsparciem dla młodych zawodników, jak np. Ansu Fati.

Barcelona nie jest tym zespołem sprzed 10 lat, a jej finanse budzą wątpliwości. To wpływa na piłkarzy, ale nadal jest to dobre miejsce pod względem sportowym, jeden z największych klubów na świecie, który zawsze rywalizuje o tytuły. Lewandowski zapewne cieszy się, że przed końcem kariery może zagrać indziej niż w Polsce i Niemczech.

Sposób, w jaki rozegrała się ta saga transferowa, nie jest dobry ani dla klubu z Monachium, ani dla Lewandowskiego. Jednak to Bayern prawdopodobnie przyjmie największy cios. Niemcy będą musieli zastąpić Polaka piłkarzami o odpowiedniej jakości, a nie będzie to łatwe.

Ahmed Adala Scoulino, Tunezja, Radio Mosaique FM

Myślę, że to dobry transfer dla Barcelony. Z drugiej strony to zależy, ile ostatecznie Hiszpanie wydadzą na zawodnika, który za moment kończy 34 lata. Dla Lewandowskiego to także dobre rozwiązanie. Jestem pewien, że dla każdego trenera na świecie byłby pierwszym wyborem w ataku. Pytanie brzmi: jeśli Polak przeniesie się do Katalonii, to czy będzie w najlepszej formie na listopadowe mistrzostwa świata? Zmiana otoczenia to zawsze pewien znak zapytania.

Bayern musiał uszanować Lewandowskiego i pozwolić mu odejść. Polak oddał wszystko dla Bayernu i zasłużył na odpowiednie traktowanie. Mistrzowie Niemiec mają wiele rozwiązań, jak go zastąpić. Posiadają pieniądze i możliwość, by pozyskiwać dowolnego piłkarza, którego zapragną. Właśnie sprowadzili Sadio Mane.

Hrach Khachatryan, Armenia, VBET News

Posiadanie takiego napastnika jak Robert Lewandowski jest zawsze dobre dla klubu. Jednak jest duża różnica między rozgrywkami LaLiga a Bundesligą. Ponadto Lewandowski występował w ostatnich latach u boku Thomasa Muellera, Serge'a Gnabry'ego czy Leroya Sane’a, podczas gdy w tej chwili Barca w ataku nie ma zawodników o podobnej klasie.

Moim zdaniem dla Lewandowskiego to krok w tył. Bądźmy realistami: obecnie Bayern Monachium jest lepszym zespołem od FC Barcelony zarówno na boisku, jak i poza nim. W katalońskim klubie wciąż panuje chaos i nie ma pewności, jak działacze poradzą sobie z sytuacją ekonomiczną. Na razie nie są faworytami do mistrzostwa w LaLiga ani w Lidze Mistrzów. Nie mogą rywalizować z Realem Madryt.

Jeśli piłkarz chce odejść, to lepiej sprzedać go teraz za 50 mln euro niż oddać za darmo następnego lata. Myślę, że Bayern mógłby sprowadzić teraz Timo Wernera. Niemiec jest dobrym napastnikiem, a Julian Nagelsmann miał okazję już z nim pracować.

Haris Mrkonja, Bośnia, TV N1 Sarajevo

Barcelona desperacko pragnie wrócić na szczyt europejskiego futbolu i odzyskać blask. Lewandowski z pewnością będzie świetnym uzupełnieniem składu, ale nie rozwiąże podstawowych problemów katalońskiego klubu. Barcelona powinna skupić się na rozwiązaniu najbardziej palących kłopotów i rozpocząć odbudowę. 33-letni Lewandowski nie powinien być w centrum jej projektu. Barca potrzebuje młodych zawodników, którzy mogą zagwarantować solidne występy, ale stosunkowo tanim kosztem jak np. w AC Milan. Najwyraźniej jednak władze Barcelony idą w innym kierunku.

Robert Lewandowski jest dziś jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Mimo prawie 34 lat ma wiele do zaoferowania topowym drużynom. Mimo to nie sądzę, żeby Barcelona była dla niego odpowiednim miejscem. Klub miał wiele problemów finansowych i jestem pewien, że nie wszystkie zostały rozwiązane, co może rozpraszać nawet takiego zawodnika jak Lewandowski. Polak z pewnością powalczy o mistrzostwo Hiszpanii, ale Barca nie ma wystarczająco dużo jakości, by rywalizować o Ligę Mistrzów. Polski napastnik może nie odnieść w Katalonii takiego sukcesu, jak mu się wydaje.

W Bayernie odczują nieobecność Lewandowskiego, ale poradzą sobie z tym. Są zdecydowanie najlepszą drużyną w Niemczech, nawet bez Lewandowskiego. Kwestią czasu będzie znalezienie zawodnika, który stosunkowo dobrze zastąpi polskiego napastnika. Mistrzowie Niemiec podpisali już kontrakt z Sadio Mane, co pokazuje, że są klubem, do którego chcą iść najlepsi.

Nischal Schwager Patel, Szwajcaria, "The Guardian"

Z piłkarskiego punktu widzenia to świetny transfer. Robert Lewandowski to napastnik, którego Barcelona potrzebowała od czasu odejścia Luisa Suareza. Ale z finansowej perspektywy jest to ryzykowne. Lewandowski słusznie będzie domagał się wysokich zarobków, a przy obecnej sytuacji finansowej klubu z Camp Nou podpisanie kontraktu z Polakiem to ogromne wyzwanie. Lewandowski chce nowego wyzwania poza niemieckim futbolem.

Bayern bez wątpienia będzie tęsknił za kapitanem reprezentacji Polski, który każdego roku osiągał niewiarygodne liczby. Ale Lewandowski był w Monachium jednym z wielu kluczowych zawodników. Transfer Sadio Mane wypełni pustkę po Lewandowskim, a mistrzowie Niemiec nadal mają imponujący wachlarz ofensywnych możliwości.

Aidan Fitzmaurice, Irlandia, independent.ie

W normalnych czasach transfer takiego piłkarza jak Lewandowski byłby dla Barcelony świetną wiadomością, pamiętając jak weterani typu Larsson czy Ibrahimović spisywali się na Camp Nou. Obecnie jednak Barcelona ma ogromne długi, działacze są winni pieniądze byłym pracownikom. Strach jest taki, że jeśli zawrą umowę z Lewandowskim to w pewnym momencie skończą im się fundusze na opłacenie Polaka.

Barcelona to dla Lewandowskiego zły ruch. Może 10-15 lat temu Barca mogła rozwinąć karierę polskiego napastnika, ale nie teraz. Życzyłbym sobie, aby zobaczyć Lewandowskiego w Premier League. Prawdziwym wyzwaniem byłoby dla niego występowanie np. w Tottenhamie.

Bayern zarobił na Lewandowskim tyle, ile jeszcze mógł. Teraz uwaga mistrzów Niemiec musi być skupiona na tym, jak zbudować drużynę bez kapitana reprezentacji Polski.

Siergiej Jaremenko, Rosja, sports.ru

Transfer Lewandowskiego to wspaniała wiadomość dla Barcelony. Mogą go wykorzystać w parze z Aubameyangiem. To będzie bardzo solidna linia ofensywna na tle pozostałych drużyn w lidze hiszpańskiej.

Dla Lewandowskiego ten transfer to jednak ryzykowna decyzja. Barca przeżywa kryzys. Może chce jej pomóc wrócić do najlepszych czasów i w nagrodę zdobyć Złotą Piłkę? Jednak myślę, że obecny kryzys Katalończyków ma swoje źródła w złym zarządzaniu, a jeden piłkarz nie może tego zmienić.

Nawet bez Lewandowskiego Bayern pozostanie Bayernem. Myślę, że mistrzowie Niemiec mogą znaleźć za niego odpowiedniego piłkarza. Może będą mieli problemy w Lidze Mistrzów, ale w Bundeslidze nie mają konkurentów.

John Brewin, Wielka Brytania, "The Guardian"

To dobry transfer dla Barcelony, która potrzebuje napastnika światowej klasy, a Lewandowski zagwarantuje im odpowiednią jakość. Polak prawdopodobnie potrzebuje nowego wyzwania i stąd ten ruch. Aczkolwiek zawodnicy z Bundesligi nie zawsze potrafili się odnaleźć w Hiszpanii. Niemniej to ostatni moment na taki transfer dla Lewandowskiego.

Julian Nagelsmann będzie musiał zbudować drużynę bez polskiego napastnika. Odpowiedzialność rozłoży się pewnie na większą liczbę piłkarzy. Bayern tracił już w przeszłości wielkie gwiazdy i zawsze potrafił sobie z tym poradzić. Czasem nawet stawał się silniejszy.

Kevin Barrantes, Kostaryka, freelancer

To świetny transfer dla Barcelony, która dostaje jednego z najlepszych napastników ostatniej dekady. Lewandowski będzie miał nowe wyzwanie. To dla niego świetna okazja, by pokazać, że może błyszczeć nie tylko w Niemczech z wszechmocnym Bayernem, ale także z Barceloną w bardziej konkurencyjnej lidze. Dla obu stron - a także dla ligi hiszpańskiej - to znakomity krok.

Żaden zawodnik nie jest większy niż klub, to samo dotyczy Bayernu. Nawet bez Polaka Bayern jest bardzo mocny. Oczywiście mistrzowie Niemiec są w trudnej sytuacji, stracili jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Znajdą inne rozwiązania.

Claudio Martínez, Salwador, La Tribu FM

Transfer Lewandowskiego to fantastyczna wiadomość dla Barcelony. Drużyna potrzebuje bramek, a Polak może jej to zapewnić. Dla Lewandowskiego to duże wyzwanie by opuścić Bundesligę i pójść do klubu, który tak go potrzebuje. Bayern już zareagował, ściągając Sadio Mane. Myślę jednak, że to mało. Mistrzowie Niemiec muszą poszukać kogoś takiego jak Robert Lewandowski, który był dla nich kimś więcej niż tylko wybitnym snajperem.

Juan Arango, Kolumbia, Torneos

Krótkoterminowo Lewandowski to świetny transfer dla Barcelony. Katalończycy bardzo potrzebują klasycznej "dziewiątki". Problem polega na tym, że mają też inne potrzeby. Niewiele osób mówi o tym, skąd wezmą pieniądze na wzmocnienia. Są pogrążeni w długach, biorą kolejne pożyczki. Zastawiają swoją przyszłość na rzecz teraźniejszości.

Adam Haraszti, Węgry, Sport TV

Dla Barcelony to zdecydowanie dobry ruch. Lewandowski jest obecnie najlepszym piłkarzem na swojej pozycji na świecie. Jestem ciekaw, co w tej chwili myśli sobie Aubameyang? Dla polskiego napastnika to także sensowny krok, nowe wyzwanie. Barca to ogromny klub, można powiedzieć, że nawet większy niż Bayern.

Dla mistrzów Niemiec to wyjątkowa sytuacja. Wciąż nie mogę się zdecydować, jak ta cała historia świadczy o nich jako o klubie. Ale Bayern mógł przynajmniej zarobić na piłkarzu, który nie chce z nim przedłużyć kontraktu, nie mówiąc już o występowaniu w bawarskiej koszulce.

Ayoub Basrii, Maroko, freelancer

Barcelona jest szczęśliwa. Potrzebuje transferów światowej klasy, by przywrócić dawny blask - tym bardziej po odejściu Leo Messiego. Robert Lewandowski ma im w tym pomóc.

Dla polskiego napastnika to też wielka chwila. Marzeniem każdego dziecka na świecie jest gra dla Barcelony lub Realu Madryt. Dzięki przeniesieniu do Kataloni Lewandowski zyska dostęp do większej liczby kibiców, zwiększy swoją popularność i szanse na Złotą Piłkę w przyszłości.

Bayern musiał mu pozwolić odejść. Lewandowski zrobił już dla Niemców wystarczająco dużo. Rozstanie jest idealne dla obu stron.

Fabian Godoy, Argentyna, El Partidazo de Cope

Myślę, że transfer jest bardzo dobry dla Barcelony. Lewandowski jest najlepszym napastnikiem, niezbędnym elementem układanki Xaviego. Od czasu odejścia Messiego drużynie brakuje takiego piłkarza. Bez wątpienia atak Barcelony będzie miał teraz znacznie większą jakość.

Hiszpański futbol jest mniej fizyczny niż niemiecki, dlatego myślę, że aklimatyzacja Lewandowskiego może być szybka. Podejrzewam, że Polak może być takim "Karimem Benzemą Barcelony".

Nie sądzę, by Bayern ucierpiał wiele z powodu odejścia Lewandowskiego. Zwłaszcza, że mistrzowie Niemiec mają bardzo dobrych zawodników i sprawiają wrażenie, że system jest u nich ważniejszy od konkretnych nazwisk.

Teodor Borisov, Bułgaria, "Meridian match"

To dobry transfer do Barcelony. Potrzebują Lewandowskiego, ponieważ w ich obecnym składzie jest zbyt wielu młodych piłkarzy. Lewandowski będzie miał co prawda zaraz 34 lata, ale nie wygląda na swój wiek.

To także dobry ruch dla Lewandowskiego. Wygrał w Niemczech z Bayernem (a wcześniej z Borussią) wszystko i wie, że jeśli chce zdobyć Złotą Piłkę, musi grać dla Realu Madryt lub Barcelony. 2/3 trofeów Ronaldo i Messiego wynikało z faktu, że występowali w tych klubach. Bądźmy szczerzy - Bundesliga to nie LaLiga ani Premier League, a Lewandowski o tym wie. Dlatego chce spróbować sił w bardziej konkurencyjnej lidze.

Ishaq Chebli, Algieria, DZfoot

Katalończycy od kilku lat nie mają tak naprawdę dobrego napastnika. Klub cierpiał nawet po przybyciu Aubameyanga. Lewandowski będzie ogromnym wzmocnieniem ataku Barcelony. Przyjście Polaka na Camp Nou z pewnością dobrze mu zrobi. Lewandowski potrzebuje nowych wyzwań. Myślę, że poradzi sobie w Hiszpanii i zapisze się pozytywnie w klubowej historii.

Bayern to świetna drużyna, która w przeszłości straciła kilku zawodników, ale zawsze pozostawała jednym z największych zespołów na świecie. Odejście Lewandowskiego będzie dla mistrzów Niemiec problematyczne, zwłaszcza, że na rynku transferowym nie widać zbyt wielu dobrych napastników.

Fabrice Lamperti, Francja, "La Provence"

Barcelona nie ma w swoim składzie takiego napastnika jak Lewandowski. Jego transfer jest bardzo dobrą wiadomością dla Katalończyków. Przy wszystkich skrzydłowych w drużynie Polak będzie miał wiele okazji do zdobywania bramek. Xavi absolutnie go chce i postara się stworzyć mu jak najlepsze warunki do gry.

Występowanie w zespole takim jak Barcelona to fantastyczna sprawa. Oczywiście pojawią się ogromne oczekiwania wobec Lewandowskiego. Jednak on strzelał wszędzie, gdzie grał i myślę, że poradzi sobie także w Hiszpanii.

Bayern musi się teraz wzmocnić. Przyszedł Sadio Mane, ale to inny typ piłkarza. Dla mistrzów Niemiec nadchodzący sezon może być trudniejszy. W lidze krajowej pewnie sobie poradzą, ale pytanie co z Ligą Mistrzów.

Bernard Jurisić, Chorwacja, telesport.hr

To świetna wiadomość dla Barcelony. Każdy klub będzie szczęśliwy po pozyskaniu Lewandowskiego. Jestem pewien, że Polak może jeszcze pograć kilka lat na najwyższym poziomie i strzelać ponad 30 goli na sezon. Jedyne obawy to, jak szybko zaadoptuje się w nowym otoczeniu i czy Barcelona będzie potrafiła stworzyć mu idealne warunki na boisku.

Lewandowski spędził większość kariery w Niemczech. Widać, że chce czegoś nowego. Nie jestem pewien, czy transfer do Barcelony to dla niego najlepsza opcja, ponieważ kataloński zespól jest w trakcie odbudowy. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, Polak może przeżyć w Hiszpanii wspaniały czas.

Myślę, że mistrzom Niemiec będzie brakowało Lewandowskiego bardziej niż im się wydaje. Był liderem drużyny, zdobywał ponad 30 bramek na sezon. Jestem ciekaw, jak Bayern poradzi sobie bez Polaka. Moim zdaniem Niemcy powinni go zatrzymać.

Stephan Uersfeld, Niemcy, ntv.de

Pomijając finanse, to z pewnością idealny transfer dla Barcelony. Dostają nie tylko doświadczonego napastnika, ale także najlepszą "dziewiątkę" na świecie. Jako profesjonalista Lewandowski będzie chciał udowodnić, że potrafi grać dobrze w innej lidze. Z kolei Barca doczeka się wymarzonej współpracy na linii Lewandowski - Aubameyang.

Kariera Lewandowskiego w Niemczech dobiegła końca. W Bayernie zostanie zapamiętany na długo. To nigdy nie był wielki romans, ale obie strony przez lata zyskały na współpracy.

Julian Nagelsmann pokazał w Lipsku, że woli grać bez prawdziwej "dziewiątki". Czas pokaże, czy to wystarczy, by mierzyć się w Lidze Mistrzów, a nie tylko Bundeslidze. Sadio Mane, Leroy Sane, Thomas Mueller, Kingsley Coman i Serge Gnabry to znakomity zestaw ofensywnych piłkarzy.

Sungmo Lee, Korea Południowa, Goal.com

Transfer Lewandowskiego może pomóc odzyskać Barcelonie pozycję w LaLiga a także w Europie. Dla polskiego napastnika to z kolei wielkie wyzwanie. Wierzę, że uczyni go to jeszcze lepszym piłkarzem. Nie martwię się o Bayern bez Lewandowskiego. Mistrzowie Niemiec poradzą sobie bez Polaka, choć będzie im trudno go zastąpić.

Besmir Topalli, Kosowo, Teve1

Barcelona cierpiała w ostatnich latach z powodu braku skutecznej "dziewiątki". Transfer Lewandowskiego rozwiąże problemy ofensywne katalońskiej drużyny. Także dla Polaka to dobry krok w karierze. Będzie miał większą szansę na Złotą Piłkę. Tym bardziej, że dwa lata temu został niesłusznie jej pozbawiony, gdy był najlepszy, a nagroda nie została mu przyznana. Bayern musiał pozwolić mu odejść, ponieważ piłkarz ma prawo szukać nowej drużyny i jest to dobre dla obu stron. Myślę, że transfer Sadio Mane ostatecznie sprawił, że mistrzowie Niemiec ostatecznie zgodzili się puścić Lewandowskiego do Barcelony.