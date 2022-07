Nie żyje Aleksandr Kozłow. Miał 29 lat. Jeszcze kilka lat temu grał z Legią w LE

Aleksandr Kozłow był wychowankiem moskiewskiego klubu. W pierwszej drużynie zadebiutował w kwietniu 2010 roku, kiedy miał zaledwie 17 lat. W pierwszym sezonie Kozłow rozegrał łącznie 12 meczów w zespole Walerija Karpina. Dwa z nich miały miejsce w Lidze Mistrzów przeciwko Chelsea (1:4) i MSK Zilina (2:1).

W kolejnym sezonie Kozłow zdobył debiutancką bramkę dla Spartaka. Było to 14 sierpnia 2011 roku w meczu z Anży Machaczkała. Cztery dni później Kozłow asystował przy drugiej bramce Ariego w meczu eliminacji Ligi Europy przeciwko Legii Warszawa (2:2).

Kariera piłkarza nie rozwinęła się jednak tak, jak oczekiwano. W sumie rozegrał on 28 meczów w barwach Spartaka, w których strzelił jednego gola. Od 2012 do 2016 roku Kozłow grał głównie w rezerwach Spartaka. Wyjątkiem było krótkie wypożyczenie do Chimek Moskwa.

Nie żyje były zawodnik Spartaka

W piątek rosyjskie media poinformowały o śmieci 29-latka. Kozłow przygotowywał się do nowego sezonu w podmoskiewskim klubie Zorki Krasnogorsk. Dziennik "Sport Ekspress" poinformował, że przyczyną śmierci zawodnika była zakrzepica.

Po odejściu ze Spartaka Kozłow grał kolejno w FK Tosno, Fakiele Woroneż, Okżetpesie Kokczetaw, FK Tiumeń oraz Araracie Erywań. Kozłow był liderem reprezentacji Rosji do lat 16, 17, 18, 19 i 21. W młodzieżowych kadrach strzelił łącznie 42 gole.

Jego największym sukcesem w karierze było wicemistrzostwo Rosji wywalczone w sezonie 2011/12.