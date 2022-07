280 tysięcy euro za kompromitację Lecha. Polskie kluby liczą pieniądze

Szósty rok z rzędu Polska nie będzie miała swojego reprezentanta w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Od sezonu 2016/17, kiedy to Legia Warszawa rywalizowała w grupie z Borussią Dortmund, Realem Madryt i Sportingiem Lizbona, żaden z klubów nie zdołał awansować do tych elitarnych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Drągowski może zostać we Włoszech. Kolejny klub zainteresowany Polakiem

Lech Poznań zarobił już 280 tysięcy euro, a może jeszcze więcej

Po zdobyciu mistrzostwa Polski w ubiegłym sezonie Ekstraklasy, o awans do Ligi Mistrzów walczył Lech Poznań. Marzenia o grze z najlepszymi szybko jednak dobiegły końca - co prawda pierwszy mecz z Karabachem Agdam "Kolejorz" wygrał 1:0, ale w rewanżu został rozbity 1:5 i pożegnał się z nadziejami na awans w kompromitującym stylu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Odpadnięcie z Ligi Mistrzów już w pierwszej rundzie eliminacji i tak pozytywnie wpłynie na klubową kasę Lecha Poznań. Za udział w tej fazie poznański klub zarobi 280 tysięcy euro, co jest jedynie nagrodą pocieszenia, bowiem za awans do kolejnych rund nagrody te byłyby jeszcze wyższe.

Duże pieniądze za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

Po porażce z Karabachem Lech "spadł" do drugiej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy, za co zarobi kolejne pieniądze - dokładnie 350 tysięcy euro. Za awans do trzeciej rundy kwota ta wzrośnie do 550 tysięcy, a do czwartej - 750 tysięcy euro. Takie same pieniądze mogą otrzymać Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk i Raków Częstochowa.

Spora różnica w wysokości premii pojawia się w przypadku awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Uczestnicy tej fazy rozgrywek otrzymają po 2,94 mln euro. Zwycięzca tegorocznej edycji może z kolei liczyć na premię w kwocie 5 milionów euro.

Premie w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy:

1. runda - 150 tys. euro

2. runda - 350 tys. euro

3. runda - 550 tys. euro

4. runda - 750 tys. euro

Faza grupowa - 2,94 mln euro

1/16 finału - 600 tys. euro

Ćwierćfinał - 1 mln euro

Półfinał - 2 mln euro

Finał - 3 mln euro

Triumf - 5 mln euro

Wielki tydzień Wysp Owczych. Spektakularny sukces na starcie eliminacji

Polskie kluby nie będą miały łatwego zadania w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zagra z gruzińskim Dinamo Batumi, Pogoń Szczecin z duńskim Broendby, Lechia Gdańsk z austriackim Rapidem Wiedeń, a Raków Częstochowa z kazachską Astaną.