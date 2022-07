Islandczycy pokonali Pogoń Szczecin. Awans i tyle dobrych wiadomości

Tydzień temu Pogoń rozbiła w Szczecinie KR Reykjavík 4:1, dlatego rewanż miał być tylko formalnością. I faktycznie Islandczycy nie wyglądali w czwartek na zespół, który może sprawić sensację i odwrócić losy dwumeczu. To Pogoń przeważała. Ale choć goście nie schodzili z połowy rywali, to nie potrafili oddać strzału. Na pierwszy celny strzał trzeba było czekać do 44. minuty. Sigurour Hallsson wbiegł między obrońców, świetnie przyjął piłkę zagraną z głębi pola, po czym technicznym strzałem pokonał bramkarza. No i Pogoń nieoczekiwanie przegrywała.

Po zmianie stron za wiele ciekawego się nie działo. Co prawda już w 47. minucie Pogoń wreszcie zanotowała celny strzał, ale uderzenie Damiana Dąbrowskiego nie było w ogóle groźne. Jeszcze lepszą sytuację goście stworzyli sobie w 77. minucie, gdy Jean Carlos dograł do Wahana Biczachcziana, którego uderzenie z dużym trudem wybronił Asgeir Ólafsson.

Ostatecznie Pogoń przegrała 0:1, ale jednocześnie zwyciężyła w dwumeczu 4:2 i może cieszyć się z awansu. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy Pogoń czeka znacznie trudniejsza przeprawa. Rywalem drużyny prowadzonej przez Jensa Gustafssona będzie Broendby IF, czwarty zespół poprzedniego sezonu duńskiej ligi. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek za tydzień o 18:30 w Szczecinie, rewanż tydzień później w Kopenhadze.

Lechia Gdańsk pewnie awansowała do II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W rewanżowym meczu I rundy zespół Tomasza Kaczmarka pokonał na wyjeździe Akademiję Pandew 2:1. W II rundzie rywalem Lechii będzie austriacki Rapid Wiedeń (początek o 19 w Wiedniu). Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.

W II rundzie el. LKE zagrają też Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski zmierzą się z mistrzem Gruzji, Dinamem Batumi (18:00), za to Raków z Astaną (21:00). Wszystkie mecze odbędą się w czwartek 21 lipca, rewanże tydzień później.