Rafał Gikiewicz błaga o minutę w reprezentacji Polski. "Z San Marino albo Białorusią"

Rafał Gikiewicz nieustannie walczy o uznanie Czesława Michniewicza i powołanie do reprezentacji Polski. Teraz temat powrócił, a o nadziejach na grę w narodowych barwach opowiedział w rozmowie z "Kickerem".

"Chcę zagrać tylko raz, spełnić marzenie. Pokazać moim dzieciom, do czego można dojść ciężką pracą"

Gikiewicz powiedział, że zasługuje na debiut w reprezentacji, ale droga do tego jest długa. - Mnie wystarczy minuta z San Marino czy Białorusią. Rozmawiałem z trenerem (Michniewiczem, przyp. red.) i widać, że zawsze stawia na dwóch młodych i dwóch doświadczonych bramkarzy. Ja zostanę powołany tylko wtedy, gdy Łukasz Skorupski lub Wojciech Szczęsny nie będą w stanie grać - stwierdził zawodnik.

Piłkarz Augsburga podkreśla, że szansa na grę w reprezentacji byłaby spełnieniem jego marzeń. - Chcę zagrać tylko raz, spełnić marzenie. Pokazać moim dzieciom, do czego można dojść ciężką pracą. Trafiłem do Niemiec, nie mając wielkiego talentu. Ciężko na to pracowałem - powiedział Gikiewicz, który w poprzednim sezonie rozegrał w Bundeslidze 34. spotkania. W dziewięciu z nich zachował czyste konto.

Do szans bramkarza na reprezentacyjny debiut odniósł się jakiś czas temu sam Michniewicz. - "Giki" jest doświadczonym bramkarzem i wiemy, na co go stać, ale mając dzisiaj Skorupskiego, który regularnie gra i Szczęsnego, to mamy zabezpieczenie w postaci dwóch doświadczonych bramkarzy - powiedział w kwietniu selekcjoner w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na Youtube.