Lechia Gdańsk wygrywa drugi mecz i awansuje do II rundy el. LKE

Choć w pierwszym meczu w Gdańsku Lechia pewnie pokonała Akademiję Pandew 4:1, samo spotkanie znalazło się w cieniu zamieszek na trybunach z udziałem gdańskich pseudokibiców. Nie zmieniało to jednak faktu, że zespół Tomasza Kaczmarka mógł lecieć do Macedonii Północnej jedynie po przypieczętowanie awansu do kolejnej rundy, bo każde inne rozstrzygnięcie byłoby jego kompromitacją.

Lechia znów lepsza od Akademiji. Pewny awans do II rundy

Pierwsze minuty meczu w Skopje to dobra gra Lechii i niewykorzystane niezłe sytuacje Kacpra Sezonienki oraz Macieja Gajosa. Gospodarze przebudzili się po 10 minutach, ale wówczas pod bramką Dusana Kuciaka zaczęło się robić niezwykle groźnie.

Najpierw uderzenie z dystansu Dimitara Mitrowskiego poszybowało centymetry obok okienka bramki Lechii. Później dwukrotnie świetnie interweniował Kuciak, który obronił kolejną próbę z dystansu jednego z rywali, a następnie także dobitkę z dziesięciu metrów Kristijana Welinowskiego. Z kolei gdy piłka była poza zasięgiem słowackiego bramkarza, dobrze pomagali mu jego obrońcy - tak było w 17. minucie po rzucie rożnym dla Akademiji, gdy najpierw na linii bramkowej zostało zablokowane uderzenie głową zawodnika wicemistrzów Macedonii Północnej, a następnie przed samą bramką znakomitą interwencją popisał się Jakub Kałuziński, blokując Ousmana Maronga.

Lechia zdołała jednak wybić z rytmu swojego rywala. Mało tego - w 37. minucie wyszła nawet na prowadzenie po świetnej akcji indywidualnej Macieja Gajosa, który 25 metrów przed bramką przeciwnika zwiódł jednego z obrońców, a następnie efektownym uderzeniem z daleka zaskoczył Marko Alczewskiego. Dzięki temu to Lechia Gdańsk do przerwy prowadziła w Skopje 1:0.

Druga część spotkania rozpoczęła się podobnie jak pierwsza. Lepiej zaczęła Lechia i miała swoje szanse na zdobycie drugiej bramki. Sytuacji sam na sam z macedońskim bramkarzem nie wykorzystał Łukasz Zwoliński, a gdy w analogicznej sytuacji udało się to Ilkayowi Durmusowi, gol słusznie nie został uznany, gdyż Turek zagrał piłkę ręką.

Później Lechia znów oddała inicjatywę rywalom i tym razem zakończyło się to utratą gola, gdy w 59. minucie gospodarze wykorzystali fatalną stratę Jakuba Kałuzińskiego we własnym polu karnym i po płaskim strzale Dimitara Mitrowskiego doprowadzili do wyrównania.

Macedończycy nie potrafili jednak pójść za ciosem. Mecz się wyrównał i przez długi czas brakowało okazji bramkowych po obu stronach. Zmieniło się to dopiero w 82. minucie, gdy Lechia Gdańsk ponownie wyszła na prowadzenie. Tym razem po skutecznym kontrataku, w którym Flavio Paixao dobrze zagrał w pole karne do Rafała Pietrzaka, a ten w sytuacji sam na sam z Marko Alczewskim umieścił piłkę w siatce.

Za tydzień Lechia zagra z Rapidem Wiedeń

Lechia Gdańsk pokonała na wyjeździe macedońską Akademiję Pandew 2:1 i wygrywając cały dwumecz aż 6:2 awansowała do II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. W niej zmierzy się z Rapidem Wiedeń. Pierwszy mecz odbędzie się 21 lipca w Austrii (początek o 19:00), rewanż w Gdańsku tydzień później. Więcej o kolejnym rywalu Lechii można przeczytać w tym tekście >>