Alex Scott ujawnia: Przez całe życie udawałam. Ludzie nie mają pojęcia

Alex Scott swoją karierę zakończyła w 2017 roku. Teraz Angielka spełnia się w roli prezenterki telewizyjnej i celebrytki. Piłkarka prowadziła między innymi w BBC relacje z igrzysk olimpijskich w Tokio. Teraz napisała książkę, która premierę będzie miała 29 września tego roku. Opowiedziała w niej o swojej karierze oraz problemach, z którymi przyszło się jej zmagać.

"Myślę, że wszyscy będą zszokowani historiami zawartymi w książce"

Scott o swojej książce "Jak (nie) być silnym" opowiedziała w długiej rozmowie z TimeOut. W jej trakcie była reprezentantka Anglii zdecydowała się na szczere wyznanie. - Przez całe życie udawałam. Jest wiele rzeczy, które przeszłam i o których ludzie nie mają pojęcia. Jestem na takim etapie życia, że chcę trochę wolności i czuję, że wreszcie mogę się otworzyć. Myślę, że wszyscy będą zszokowani historiami zawartymi w książce - powiedziała piłkarka. Ma to związek z jej problemami ze zdrowiem psychicznym, o których mówiła już jakiś czas temu.

O walce z depresją i alkoholizmie Scott opowiedziała w zeszłym roku w "Women's Health". - Kiedy przeszłam na sportową emeryturę, odkryłam, że zaczęłam pić, by w ten sposób próbować ukrywać to, jak się czuję. Nie powiedziałam nikomu, nawet mojej mamie, bo nie chciałam, żeby się martwiła i stresowała. Z reguły jestem taką osobą, która potrafi o siebie zadbać, radzi sobie z różnymi sprawami - stwierdziła zawodniczka. Wtedy przyznała również, że poddała się terapii i że nie żałuje tej decyzji. - Pójście na terapię było absolutnie najbardziej pouczającą rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobiłam w moim życiu. Uwielbiam to. Nigdy nie przestanę - dodała.

Alex Scott to gwiazda kobiecej piłki nożnej. Przez większość lat swojej kariery związana była z Arsenalem. Grała również w Birmingham City i Boston Breakers. Zaliczyła 140 występów w reprezentacji Anglii, z którą zagrała w 2012 roku na igrzyskach olimpijskich w Londynie.