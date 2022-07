Gonzalo Higuain strzelił bajecznego gola. Ale jego klub radzi sobie bardzo źle [WIDEO]

Należący do Davida Beckhama Inter Miami to jeden z najbardziej medialnych klubów w Stanach Zjednoczonych. Ale na boisku wciąż idzie im w kratkę. Za Interem 19 spotkań ligowych, a właśnie przegrali dziewiąty mecz. Philadelphia Union prowadziła 2:0 po bramkach Daniela Gazdaga i Cory'ego Burkę. Jednak najpiękniejsze trafienie w meczu należało do Gonzalo Higuaina.

Argentyńczyk w 82. minucie popisał się cudownym uderzeniem lewą nogą zza pola karnego. Później już żadna bramka nie padła.

Gol Higuaina:

Dla 34-latka był to dopiero drugi gol w tym sezonie. Kibice liczą, że jeszcze nawiąże chociażby do formy sprzed roku, gdy zakończył zmagania ligowe z 12 trafieniami i sześcioma asystami. Higuain to jedno z największych nazwisk w całej lidze.

Argentyńczyk w trakcie bogatej kariery grał w Realu Madryt, Napoli, Juventusie, Milanie oraz Chelsea. Na koncie ma trzy mistrzostwa Hiszpanii i trzy mistrzostwa Włoch. Z Chelsea wygrał Ligę Europy, a z reprezentacją Argentyny dotarł do finału mundialu, w którym lepsi okazali się Niemcy.

Jego najlepszym indywidualnym sezonem były jednak rozgrywki 2015/16, kiedy w barwach Napoli, prowadzonego przez Maurizio Sarriego, zdobył 36 bramek w Serie A. W Interze Miami gra też mistrz świata z 2018 roku - Blaise Matuidi.

Sytuacji w tabeli MLS

Po 19 kolejkach Inter jest dopiero na 11. miejscu w Konferencji Wschodniej, której liderem jest Philadelphia Union. W 20 spotkaniach zdobyli tylko 36 punktów, ale to i tak wystarczyło, by mieć punkt przewagi nad New York City i trzy nad New York Red Bulls