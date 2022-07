Wielkie zmiany w Meksyku przed MŚ w Katarze. Trzy osoby straciły posadę

W środę opublikowano oficjalne oświadczenie, w którym poinformowano o zmianach zachodzących w strukturach Meksykańskiego Związku Piłki Nożnej. - Wyniki uzyskane w ostatnich tygodniach przez męską reprezentację U-20 oraz drużynę narodową kobiet, które były dużym ciosem dla meksykańskiej piłki nożnej, a przede wszystkim dla kibiców, zobowiązują nas do odpowiedniego działania - argumentował decyzję Yon de Luisa, prezydent federacji.

Meksyk przeprowadza zmiany. Czy wpłynie to na wyniki podczas MŚ 2022?

W związku z powyższym Gerardo Torrado nie będzie już dłużej generalnym dyrektorem sportowym związku. Przerwano też współpracę z Ignacio Hierro - dyrektorem drużyn narodowych - oraz Luisem Perezem, a więc dyrektorem technicznym. Swoje stanowisko zachowała Monica Vergara - dyrektorka techniczna żeńskiej reprezentacji Meksyku - jednak będzie ona musiała dokonać ocenę i określić działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji.

Federacja Meksyku utworzy też specjalną dyrekcję, która będzie odpowiedzialna za realizację strategii FMF. Strategia ta jest oparta na trzech filarach: wychwytywanie talentów, rozwijanie tego talentu w każdej kategorii pod względem sportowym, wygenerowanie wysokiej jakości spektaklu.

Czy wprowadzone zmiany wpłyną na wyniki reprezentacji Meksyku podczas zbliżających się mistrzostw świata w Katarze? Władze federacji wydają się być spokojne. Tuż pod opisanymi zmianami Yon de Luisa zdecydował się wymienić osiągnięcia piłkarskie Meksyku. Wśród nich znalazło się trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich w Tokio czy właśnie awans na MŚ 2022.

Przypomnijmy, że Meksyk to jeden z trzech rywali reprezentacji Polski. W grupie C znalazły się też Arabia Saudyjska i Argentyna. Mistrzostwa świata rozpoczną się 21 listopada. Finał odbędzie się 18 grudnia. Zanim Meksykanie polecą do Kataru, udadzą się na tournee, o którym pisaliśmy w Sport.pl, TUTAJ>>>.

