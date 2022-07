Właściciele PSG chcą przejąć kolejny klub. "Marca" potwierdza: Jest oferta

Qatar Sports Investments jest właścicielem PSG od 2011 roku. Przez kolejne 11 lat katarscy szejkowie „wpompowali" do kasy francuskiego klubu setki milionów euro, dzięki czemu Paryżanie stali się hegemonem w Ligue 1. Nadal nie udało im się jednak sięgnąć po Ligę Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

125 mln euro za sezon dla Cristiano Ronaldo? Astronomiczna oferta

Właściciele PSG złożyli ofertę kupna Espanyolu

Tymczasem, według hiszpańskich mediów, a konkretniej "Marki", kierownictwo QSI planuje ekspansję do innych europejskich lig. Celem inwestorów z Kataru stał się Espanyol Barcelona. Lokalny rywal FC Barcleony znajduje się aktualnie w rękach Chińczyków (Rastar Group), ale jak informuje hiszpański dziennikarz Jose Manuel Olivan, ich intencją jest sprzedaż klubu. Wpłynąć miały już dwie oferty. Jedna z nich to "kapitał północnoamerykański". Natomiast druga pochodzi właśnie od właścicieli PSG. Więcej szczegółów nie podano, więc nie wiadomo, jak wysokie są to oferty i jak blisko jest sprzedaży Espanyolu.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Trzy lata temu QSI miało być zainteresowane dalszą ekspansją, a za cel obrano sobie Włochy. Qatar Sports Investments zaoferował ponoć amerykańskim właścicielom Romy 400 milionów euro, jednak ta oferta została odrzucona. Prezes „Wilków" – James Pallotta – zdementował później doniesienia o rzekomej propozycji ze strony katarskiego funduszu. Jak twierdzili dziennikarze „Corriere dello Sport" właściciele PSG mieli być też zainteresowani kupnem Milanu lub Fiorentiny oraz któregoś z klubów angielskiej Championship (Aston Villa, Nottingham Forest, Queens Park Rangers).

Wielki transfer Koulibaly'ego za 40 mln euro. To już przesądzone

QSI chce pójść w ślady City Football Group, która jest właścicielem kilku klubów na świecie. Przede wszystkim zarządzają oni Manchesterem City, czyli mistrzem Anglii. Na początku lipca media poinformowały, że w portfolio grupy znajdzie się kolejny zespół. Jest nim włoskie Palermo. To będzie 11. klub, którego właścicielem będzie CFG. Poza Manchesterem City i Palermo są to również Girona, Troyes, Lommel, Melbourne City, Montevideo City, Torque, Mumbai City, Sichuan Jiuniu, New York City i Yokahama Marinos.