125 mln euro za sezon dla Cristiano Ronaldo. Astronomiczna oferta

Od momentu pojawienia się pierwszych informacji o prawdopodobnym odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United, w gronie zainteresowanych Portugalczykiem wymieniano największe europejskie kluby. W doniesieniach pojawiały się takie zespoły, jak Chelsea, Bayern Monachium, ale także Napoli i AS Roma, a nawet FC Barcelona.

Jak dotąd żaden z tych klubów nie wykonał kroku w stronę sprowadzenia Portugalczyka, głównie z uwagi na jego olbrzymie wymagania finansowe. Sprostać im mogą być w stanie tylko najbogatsze drużyny, które jednocześnie będą gotowe opłacić pozostałe składniki wchodzące w skład transferu. Teraz pojawił się chętny na taki ruch.

Jak informują "TVI" i "CNN Portuguesa", jeden z klubów z Arabii Saudyjskiej jest gotowy przeznaczyć aż 300 milionów euro na transfer Cristiano Ronaldo. Nie wskazano, skąd dokładnie wpłynęła rzekoma oferta, jednak wiadomo, że taką kwotę Portugalczyk mógłby zarobić za dwa sezony gry na Bliskim Wschodzie.

Portugalskie media dotarły również do szczegółów propozycji. Oferowane 300 milionów euro miałoby zostać rozbite w następujący sposób: 30 milionów euro to oferta opłaty transferowej dla Manchesteru United, 250 milionów euro to proponowane wynagrodzenie dla Ronaldo na dwa sezony, a 20 milionów euro to kwota dla pośredników.

Trudno uwierzyć, że Cristiano Ronaldo zgodziłby się na taką ofertę, nawet przy tak astronomicznych warunkach. Sam zawodnik chciałby zagrać co najmniej jeszcze jeden sezon w europejskiej elicie, co byłoby niemożliwe w Arabii Saudyjskiej. Co więcej, gra na najwyższym poziomie pozwoliłaby mu odpowiednio przygotować się do tegorocznych mistrzostw świata w Katarze.

Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru United przed rozpoczęciem ostatniego sezonu i zanotował udane rozgrywki pod kątem indywidualnych statystyk. W 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 24 gole i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Manchesterem United jest ważny do 30 czerwca 2023 roku.