Wielki transfer Koulibaly'ego za 40 mln euro. To już przesądzone

Przyszłość Kalidou Koulibaly'ego była w ostatnich tygodniach wielką niewiadomą. Pewne było tylko, że po ośmiu latach opuści SSC Napoli. W kontekście nowego pracodawcy Senegalczyka mówiło się głównie o FC Barcelonie i Chelsea. Obrońca dla Katalończyków nie był jednak priorytetem, dlatego ostatecznie trafi do Londynu.

"Deal done". Kalidou Koulibaly zostanie nowym piłkarzem Chelsea

Jak podaje Fabrizio Romano Chelsea ma zapłacić za transfer Kalidou Koulibaly'ego 40 milionów euro. To jednak nie wszystko. W umowie zostały zawarte liczne bonusy, które w przypadku ich spełnienia wywindują cenę jeszcze do góry. Według włoskiego dziennikarza środkowy obrońca będzie zarabiał rocznie w Londynie 10 milionów euro netto.

31-latek jeszcze w środę 13 lipca późnym wieczorem ma wylecieć do stolicy Anglii, gdzie od razu przejdzie testy medyczne. Te wydają się tylko formalnością. Jeśli wszystko przejdzie zgodnie z planem, to według doniesień mediów Koulibaly podpisze z Chelsea kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Tym samym SSC Napoli wykorzystało ostatnią okazję na zarobek za sprzedaż swojego zawodnika, który był związany z włoskim klubem do 30 czerwca 2023 roku. Zatem za rok odszedłby już za darmo.

Senegalczyk występował w drużynie z Neapolu od 1 lipca 2014 roku. W tym czasie wystąpił w 317 spotkaniach, strzelił 14 bramek i sięgnął z drużyną po Puchar (2020) oraz Superpuchar Włoch (2015). Wcześniej bronił barw belgijskiego KRC Genk (2012-2014) oraz francuskiego Metz (2009-2012). Stoper jest także kapitanem reprezentacji Senegalu, dla której zagrał już w 62 meczach i z którą w 2021 roku wygrał Puchar Narodów Afryki.

Przypomnijmy, że Koulibaly ma w Chelsea wypełnić lukę na środki obrony po odejściach Andreasa Christensena do FC Barcelony i Antonio Ruedigera do Realu Madryt. To drugi transfer ekipy ze Stamford Bridge tego lata. W środę 13 lipca Raheem Streling oficjalnie pożegnał się z kibicami Manchesteru City i w najbliższych dniach ma oficjalnie podpisać kontrakt z drużyną Thomasa Tuchela.

